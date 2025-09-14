Il passaggio della campana

Ospitata a Villa Montecatini a Camaiore si è svolta la cerimonia del passaggio delle consegne (in gergo lionistico “passaggio della campana”) tra il presidente uscente del Lions club Viareggio Host, Andrea Ticci ed il neo-Presidente Fabrizio Repetti. “Essere Lions” ha dichiarato il neo-Presidente Repetti “significa aderire allo splendido credo laico di servire gli altri. I Lions sono una associazione che copre i 5 continenti ma che incide direttamente nelle proprie realtà locali. I nostri service sono e sempre saranno al servizio delle Comunità Viareggine e Versiliesi”.

Il presidente uscente, Ticci, nel fare i migliori auguri di buon lavoro al suo successore ha ricordato le principali iniziative dell’anno trascorso come la compartecipazione alla Canzonetta, la tradizionale Cena Francescana, la grande Festa di Carnevale alla Capannina del Forte e le altre iniziative che hanno permesso di raccogliere fondi per molte iniziative tra le quali interventi per l’emergenza casa e la mensa dei poveri. Il neo-Presidente Repetti sarà coadiuvato nell’annata 2025-26 nei ruoli di vicepresidente Angela Grasseschi, Past President Andrea Ticci, Segretario Marco Boccella, Cerimonieri Michele Petrone e Nicoletta Altemura, Tesoriere Alessandro Giannecchini. Per i ruoli speciali Nuovi Soci, Service, Comunicazione, LICF, Programmazione, Direzione e Statuto rispettivamente Raffaele Politi, Marco Garfagnini, Luca Lunardini, Raimondo Meneghetti, Maurizio Bartolomei, Pierluigi Pellini e Paolo De Cesari. Infine Consiglieri: Marina De Simone, Guido Olmi, Roberto Taucci, Gianluca Bacci, Pierfrancesco Pardini, Andrea Sussi con Censore Roberto Da Porto.