I problemi delle frazioni. Assenza di parcheggi. Santa Lucia non ha pace

Si professano arrabbiati ed esausti. Sono i residenti del piccolo borgo di Santa Lucia che, in particolare durante il periodo estivo, continua a lamentare il cronico problema dell’assenza di parcheggi; problema che conseguentemente porta anche a quello del parcheggio selvaggio. "Saranno almeno 40 anni - spiega in una nota il locale comitato di residenti - che la nostra frazione richiede al Comune di Camaiore la realizzazione di un parcheggio o, in alternativa, almeno l’ampliamento di quello esistente già insufficiente per i soli residenti".

La situazione diventa esplosiva soprattutto con l’afflusso dei turisti nei mesi estivi. "In estate la situazione diventa catastrofica - spiegano ancora dal Comitato -. La piccola strada del borgo viene regolarmente invasa da suv e altri veicoli parcheggiati in doppia fila, davanti ai divieti di sosta o negli stalli riservati ai disabili. Ad alcuni di noi è più volte persino accaduto di non riuscire ad uscire dalle proprie abitazioni e anche l’autobus, che sale al borgo, più volte ha trovato enormi difficoltà nel fare manovra. Tutto ciò accade nonostante sia presente un cartello, ben visibile, indicante divieto di sosta 0-24 e rimozione forzata. Evidentemente non lo si guarda nemmeno,per questo ne chiediamo la sostituzione con uno più grande accompagnato da prescrizioni specifiche. Inoltre crediamo sia auspicabile anche il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale".

Il comitato non risparmia critiche all’attuale amministrazione comunale, così come a quelle precedenti. "Negli anni tutte hanno fatto orecchi da mercante al cospetto delle nostre lecite osservazioni, oppure - puntualizza - hanno fatto finta di interessarsi veramente. Chiediamo almeno un maggior controllo da parte della Polizia Municipale e dispiace anche dover dire che talvolta, quando abbiamo provato a contattarla perché esasperati, ci siamo sentiti rispondere che non c’erano pattuglie disponibili".

Il comitato conclude riportando un episodio accaduto recentemente: "Non troppo tempo fa i vigili del fuoco non sono riusciti a raggiungere il borgo con il camion per un intervento, stessa cosa accaduta anche ai mezzi della Protezione Civile. Allora ci domandiamo: Se capitasse ad una ambulanza di non essere in grado di raggiungerci perché il parcheggio selvaggio la blocca, chi ne sarebbe il responsabile? Chiediamo solo rispetto, sicurezza e attenzione. Diritti che ogni parte del territorio dovrebbe ricevere, perché non esistono realtà più importanti delle altre. Tutte meritano rispetto".

