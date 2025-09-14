La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Viareggio
Il presidente del consiglio comunale di Seravezza. Terribile schianto: "Vivo per miracolo"
14 set 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
Il presidente del consiglio comunale di Seravezza. Terribile schianto: “Vivo per miracolo”

Il presidente del consiglio comunale di Seravezza Marco Pellegrini è uscito pressoché illeso dall’incidente che l’ha visto coinvolto nella galleria Puliana sulla A1

Il presidente del consiglio comunale di Seravezza Marco Pellegrini uscito illeso da un brutto incidente stradale

Seravezza, 15 settembre 2025 – “Sono davvero un miracolato”. Il presidente del consiglio comunale di Seravezza Marco Pellegrini è uscito pressoché illeso dall’incidente che l’ha visto coinvolto nella galleria Puliana sulla A1 a Barberino del Mugello mentre faceva ritorno dall’impegno istituzionale a Formigine, in provincia di Modena, dove si è svolta la Tenzone Aurea, il campionato italiano di sbandieratori e musici, con la partecipazione del Gruppo Palio, il Ponte e il Pozzo. “’Sono partito venerdì - racconta - e solo all’ultimo momento mio figlio ha detto che preferiva rimanere a casa. Una fortuna per entrambi.

Il sabato mattina ho assistito alle gare, ho pranzato e mi sono rimesso in viaggio con la Fiat Panda del Comune passando da Bologna”. Alle 15,45 l’incidente: il mezzo sbanda contro il guard rail e si cappotta continuando la corsa infilando in galleria per oltre 100 metri. “Non so cosa sia successo - aggiunge - ma ricordo lo schianto e il ragazzo che per primo mi ha soccorso. Sono uscito da un finestrino e ho spento il motore che era ancora acceso. Sono intervenuti vigili del fuoco e 118 e mi hanno portato all’ospedale di Borgo San Lorenzo dove mi hanno dimesso in tarda serata con un referto di 15 giorni. Proprio niente in confronto a quello che poteva succedere”.

Fra.Na.

