Il presidente del consiglio comunale di Seravezza. Terribile schianto: “Vivo per miracolo”

Seravezza, 15 settembre 2025 – “Sono davvero un miracolato”. Il presidente del consiglio comunale di Seravezza Marco Pellegrini è uscito pressoché illeso dall’incidente che l’ha visto coinvolto nella galleria Puliana sulla A1 a Barberino del Mugello mentre faceva ritorno dall’impegno istituzionale a Formigine, in provincia di Modena, dove si è svolta la Tenzone Aurea, il campionato italiano di sbandieratori e musici, con la partecipazione del Gruppo Palio, il Ponte e il Pozzo. “’Sono partito venerdì - racconta - e solo all’ultimo momento mio figlio ha detto che preferiva rimanere a casa. Una fortuna per entrambi.

Il sabato mattina ho assistito alle gare, ho pranzato e mi sono rimesso in viaggio con la Fiat Panda del Comune passando da Bologna”. Alle 15,45 l’incidente: il mezzo sbanda contro il guard rail e si cappotta continuando la corsa infilando in galleria per oltre 100 metri. “Non so cosa sia successo - aggiunge - ma ricordo lo schianto e il ragazzo che per primo mi ha soccorso. Sono uscito da un finestrino e ho spento il motore che era ancora acceso. Sono intervenuti vigili del fuoco e 118 e mi hanno portato all’ospedale di Borgo San Lorenzo dove mi hanno dimesso in tarda serata con un referto di 15 giorni. Proprio niente in confronto a quello che poteva succedere”.

Fra.Na.