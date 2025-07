Precipita nel fiume da 7 metri di altezza, paura nella notte

Seravezza (Lucca), 17 luglio 2025 – Un volo da un’altezza di sei-sette metri, diritto dentro il fiume, in piena notte.

E’ successo la scorsa notte, quando erano passate le 2 da pochi minuti, in via Michelangelo Buonarroti a Seravezza; la richiesta di aiuto era per un uomo di 46 anni caduto dal muretto che costeggia il fiume, dove è precipitato.

L’uomo, dopo un volo da così tanti metri, nella caduta ha riportato un trauma agli arti ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Versilia” di Lido di Camaiore.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Querceta, l’ambulanza della Misericordia di Forte dei Marmi, la polizia di e i vigili del fuoco.