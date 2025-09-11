Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Viareggio
CronacaForte dei Marmi, il destino della villa di Armani nel testamento
11 set 2025
REDAZIONE VIAREGGIO
Forte dei Marmi, il destino della villa di Armani nel testamento

"È stata la mia prima casa per le vacanze – raccontò lo stilista che la comprò agli esordi – e quindi ha un posto speciale nel mio cuore”

Il maxi manifesto commemorativo apparso il giorno dopo i funerali di Giorgio Armani nella storica location di via Broletto (Foto Ansa)

Il maxi manifesto commemorativo apparso il giorno dopo i funerali di Giorgio Armani nella storica location di via Broletto (Foto Ansa)

Forte dei Marmi, 11 settembre 2025 – Sono due i testamenti in forma segreta che Giorgio Armani ha scritto di suo pugno e consegnato in una busta sigillata al notaio. Due documenti che sono stati aperti l'altro ieri e nei quali è scritto, al di là di chi saranno i beneficiari del suo patrimonio stimato tra gli 11 e i 13 miliardi, il futuro del Gruppo della moda costruito mattone dopo mattone, in una vita di lavoro e sacrifici e con un estro e una creatività tali da diventare uno dei fari della moda e del lusso a livello mondiale.

"Ho preparato il piano di successione con il mio solito pragmatismo e con discrezione ben pianificati, ma non lo svelerò ora perché sono ancora in circolazione”, aveva detto Armani in una intervista al Financial Times. A essere chiamati davanti al notaio saranno i tre nipoti, Silvana e Roberta, figlie del fratello Sergio, già defunto, e Andrea Camerana, figlio della sorella Rosanna, e il compagno Leo Dell’Orco.

Le proprietà a Forte dei Marmi

Tra le proprietà, è noto, c’è anche la villa a Forte dei Marmi comprata più di 40 anni fa nella zona di viale Morin, ristrutturata negli anni Ottanta e che ha oggi un valore attorno ai 9 milioni. "È stata la mia prima casa per le vacanze – raccontò lo stilista che la comprò agli esordi – e quindi ha un posto speciale nel mio cuore. L’ho arredata come una piccola capanna sul mare e da allora ho dovuto modificare poco, perché negli anni si è conservata incredibilmente bene. Ho aggiunto qualche comodità come un bagno turco e attrezzi per il fitness. Nel living ho messo dei nuovi divani. Per il resto, tutto è rimasto com’era". Non solo la villa, sempre al Forte il Re della moda aveva acquistato anche lo storico locale La Capannina

I due testamenti

Due giorni fa, nello studio milanese di Elena Terrenghi, la professionista incaricata di eseguire le sue volontà, è stato pubblicato il testamento. Anzi due, come risulta dall'archivio notarile, con in calce la sua firma e le date del 15 marzo scorso e del 5 aprile successivo. Si tratta probabilmente dell'ultima versione con cui ha messo nero su bianco quanto gli stava a cuore: assicurare la continuità artistica e imprenditoriale del gruppo tenendolo al riparo da logiche finanziarie, come è accaduto in passato ad altri brand storici, mantenendo la sua italianità ed evitando una 'polverizzazione’ della gestione.

Le proprietà

Il patrimonio immobiliare di Armani comprende tra l'altro la villa a Pantelleria, la residenza estiva a Forte dei Marmi, dove si trova anche il locale La Capannina acquistato di recente, la casa milanese di via Borgonuovo, Villa Rosa nell'Oltrepò Pavese e altre residenze a Saint Moritz, Parigi e Saint Tropez. Senza contare le opere d'arte. Infine si ipotizza negli ambienti anche ci siano lasciti a persone che sono state al fianco di Armani fin dagli inizi della sua attività, che hanno lavorato con lui e per lui, e magari anche a enti benefici o a sostegno di cause sociali.

