La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Viareggio
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieIncidente FirenzeBambina mortaIndagati politici FdIDiretta maltempoNubifragio all'Elba
Acquista il giornale
CronacaRicorrenza. La Filarmonica ha 175 anni
11 set 2025
MARIA NUDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Ricorrenza. La Filarmonica ha 175 anni

Ricorrenza. La Filarmonica ha 175 anni

L’orchestra Santa Cecilia di Farnocchia è stata al centro di una giornata di festeggiamenti .

L’orchestra Santa Cecilia di Farnocchia è stata al centro di una giornata di festeggiamenti .

L’orchestra Santa Cecilia di Farnocchia è stata al centro di una giornata di festeggiamenti .

Per approfondire:

La Filarmonica Santa Cecilia di Farnocchia (nella foto) ha festeggiato i 175 anni dalla fondazione. Una storia costruita da persone e generazioni che hanno tenuto viva l’associazione e dai maestri che si sono avvicendati nel tempo. Alla cerimonia di sabato a Farnocchia era presente la Banda di Vimercate con cui il gruppo è gemellato. Presenti per l’amministrazione comunale il vicesindaco Alessandro Pelagatti, il capogabinetto Tiziano Baldi Galleni e il direttore del Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema Michele Morabito. Per la Filarmonica Santa Cecilia era presente il presidente Andrea Bottari e il maestro Igor Bazzichi. Sono state consegnate le targhe a tutti i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono ad aiutare la banda ad organizzare il trekking musicale MelodieSentieri. "175 anni – ha detto Alessandro Pelagatti – significano circa sette generazioni che si sono passate strumenti, spartiti e passione. Generazioni che hanno custodito e rinnovato un progetto collettivo che fa crescere e rafforzare i legami tra i cittadini. La banda non è stata solo intrattenimento, ma voce di Farnocchia, memoria viva di ciò che siamo. Il compito, come amministrazione, è sostenere la tradizione, valorizzare la formazione musicale e accompagnare i giovani nel percorso, affinché la musica non si spenga a Farnocchia e nel comune. Sottolineo l’impegno della filarmonica nel valorizzare la memoria, tragica, degli eventi dell’estate del 1944 con l’organizzazione della rassegna Melodie e Sentieri con il Parco della Pace". A Natale ci sarà il concerto e uscirà un documentario video sull’attività della Filarmonica.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata