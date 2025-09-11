La parabola del leader
CronacaLo sciopero dei dipendenti. Possibili disagi
11 set 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
Lo sciopero dei dipendenti. Possibili disagi

Sanità in agitazione. È stato indetto uno sciopero di un’ora a fine turno per mercoledì 17 settembre proclamato dal sindacato Usb Pubblico Impiego e indirizzato ai dipendenti di comparto e dirigenza della pubblica amministrazione. L’azienda ha diramato una nota in cui "si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione ecc) anche affidati a ditte esterne che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero".

Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili. I “servizi minimi essenziali” comprendono il pronto soccorso e servizi afferenti legati a problematiche non-differibili della salute dei cittadini ricoverati (turni dei reparti) e non. Di conseguenza anche il personale tecnico per la preparazione dei pasti e degli altri servizi di base; servizi di assistenza domiciliare; attività di prevenzione urgente (alimenti, bevande, etc..); vigilanza veterinaria; attività di protezione civile; attività connesse funzionalità centrali termoidrauliche e impianti tecnologici.

