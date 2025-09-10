Inizia la scuola. Corse a rischio per lo sciopero

PISTOIARischio ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di Firenze, Prato e Pistoia a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore indetto dai Cobas. Succederà lunedì prossimo. Questo sciopero – viene spiegato – coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 4 ore indetto da C nell’area Firenze, Prato e Pistoia dello scorso 4 giugno fu del 20,64%.

Lo sciopero – si legge in una nota – è stato indetto su varie tematiche: doppia rotazione, turni non conformi ad accordi aziendali e condizioni di lavoro da migliorare sul bacino di Pistoia, tempi di percorrenza, raggiungimento e trasferimento non adeguati sul bacino di Firenze extraurbano, lunghezza turni, pause e soste ai capolinea corte, richiesta di migliorare la conciliazione vita-lavoro e di rimodulare le indennità economiche su bacino di Firenze urbano, sub-affidamento del servizio Tpl e progressiva reinternalizzazione di quanto già esternalizzato, riconoscimento del contratto autoferrotranvieri ai lavoratori degli appalti. Il sindacato lamenta "personale inidoneo, criticità manutenzione, criticità ferie, carenza autisti, rispetto delle cadenze e individuazione di regole volte a migliorare la conciliazione tra lavoro e tempo libero, parco mezzi vetusto e relativa manutenzione".