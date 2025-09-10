Sicurezza alle fermate degli autobus: "Servono il piano e personale ad hoc"

È un grido d’allarme quello di Uiltrasporti ad una manciata di ore dalla prima campanella. Il tema è la sicurezza. Il sindacato ha scritto a tutti, dal prefetto al Questore, a tutti gli organi di polizia, esprimendo "preoccupazione riguardo alle criticità legate alla sicurezza pubblica nelle aree di maggiore afflusso studentesco, in particolare nelle fermate e all’interno degli autobus in prossimità delle scuole".

Uiltrasporti di Pistoia, denuncia da anni il perdurare "di una situazione insostenibile, caratterizzata da sovraffollamento, disagi e pericoli per migliaia di studenti e cittadini che ogni giorno utilizzano il servizio di trasporto pubblico, specialmente in punti nevralgici". Come la Stazione, Piazza San Francesco e Viale Adua.

"Nonostante i ripetuti solleciti, incontri e promesse, con amarezza constatiamo che non sono state adottate soluzioni concrete e strutturali in grado di garantire standard minimi di sicurezza e decoro – si legge in una nota –. L’assenza di interventi efficaci espone gli utenti a rischi elevati, soprattutto nelle fasi di salita e discesa dai mezzi, con possibili conseguenze per l’incolumità delle persone".

Cosa torna a chiedere il sindacato? Un piano straordinario di potenziamento del servizio di trasporto scolastico, con l’aumento delle corse e l’impiego di mezzi aggiuntivi nelle ore di punta. Ma anche la presenza di personale dedicato (es. assistenti o volontari) nelle fermate più critiche per regolare gli accessi e evitare assembramenti pericolosi. Uiltrasporti chiede poi interventi di riorganizzazione della viabilità e della sosta nelle aree interessate, per facilitare la mobilità e l’attesa in sicurezza. Tutte misure da mettere sotto una regia. Con un tavolo tecnico permanente, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, "per monitorare e risolvere le criticità in tempo reale".

Obiettivo: che l’anno scolastico 2025.2026, ormai alle porte, sia finalmente caratterizzato da un servizio di trasporto pubblico efficiente, sicuro e dignitoso per tutti i cittadini.