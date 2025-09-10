Nuove attrezzature per i bambini. Rinasce l’area dell’ex Moderno

Inizierà il 15 settembre l’intervento di riqualificazione dell’area gioco dell’ex cinema Moderno in piazza della Costituzione. Massima attenzione alla sicurezza: i giochi verranno posati su una nuova superficie anti-trauma e saranno abbattute le barriere. Nuove le attrezzature per far giocare i bambini rivolte a una fascia di età 3-8 anni, su un’area di circa 500 metri quadrati. E’ prevista l’installazione di due giochi a molla, una torre-scivolo, un’altalena, una piramide in corda, un trampolino rotondo. Lo spazio sarà circondato da piccoli prati e alberature e ci saranno le panchine per contribuire a creare un’area accogliente. Durante i lavori (salvo imprevisti dovrebbero concludersi a fine ottobre), l’area sarà recintata e interdetta all’accesso. Questo intervento dell’area gioco all’ex Moderno fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione dei giardini del Comune di Quarrata, di cui fanno parte altri spazi dedicati al tempo libero all’aperto dei bambini. Tra questi le due aree esterne della scuola d’infanzia di Barba dove sono già stati completati i lavori durante l’estate, con la realizzazione ex-novo delle pavimentazioni in gomma colata anti-trauma con colori vivaci per creare giochi a pavimento. Per creare punti ombreggiati sono stati posti anche nuovi tendaggi. Poi toccherà agli spazi pubblici dietro la scuola Margherita Hack a Casini, in una zona molto frequentata dai genitori dei bambini che aspettano i mezzi di trasporto scolastici. Qui verrà anche creata un’area gioco riutilizzando le attrezzature che prima erano nel giardino dell’ex cinema Moderno e che adesso verranno smontate per l’apertura del cantiere. Gli interventi vengono finanziati interamente da fondi del Comune di Quarrata per 108mila euro.

D.G.