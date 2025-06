Nuovi giochi per i bimbi nei parchi. Il piano dal centro alla periferia

Presto a disposizione dei bambini nuove aree gioco. Saranno riqualificati a settembre con attrezzature ludiche e spazi verdi tre giardini di Quarrata: il giardino-Cinema Moderno di piazza della Costituzione nel centro cittadino, quello dietro la scuola Margherita Hack a Casini e lo spazio delle due aree esterne della scuola d’infanzia a Barba. Per quanto riguarda il rinnovamento del giardino-cinema Moderno i lavori, che interesseranno un’area di circa 500 metri quadrati, prevedono l’installazione di nuovi giochi a molla, una torre-scivolo, un’altalena inclusiva, una piramide in corda, un trampolino rotondo. Si tratta di attrezzature adatte ad una fascia di età tra i 3 e gli 8 anni e lo spazio sarà circondato da piccoli prati e alberature per contribuire a creare un’area accogliente e opportunità di socializzazione. Le nuove attrezzature saranno posate su una nuova superficie anti-trauma così da garantire la massima sicurezza di grandi e piccini. I giochi già presenti nel giardino del Moderno sarano recuperati per l’area gioco che nascerà nello spazio verde recentemente realizzato, con accesso da via Falcone e Borsellino, dove è presente un collegamento pedonale per andare al plesso scolastico "Margherita Hack" di Casini.

L’area i è molto frequentata dai genitori dei bambini che vi aspettano l’arrivo e la partenza dei mezzi di trasporto scolastici. Lo spazio qundi sarà completamente riqualificato, reso più accogliente e funzionale, con i giochi per far intrattenere i bambini. Nel plesso scolastico di Barba sarà attuato un progetto di riqualificazione delle due aree esterne delle scuola con l’obiettivo di migliorare sicurezza e attrattività degli spazi ludici. Saranno utilizzati colori vivaci per creare giochi a pavimento come il gioco dell’oca per stimolare l’interazione e il divertimento dei bambini. Inoltre verranno poste coperture in tessuto per rendere più sicura e ombreggiata l’area durante i periodi più caldi. Gli interventi vengono finanziati interamente da fondi del Comune di Quarrata per un importo complessivo di 108 mila euro. Intanto, per il 2026, sono già in corso confronti e verifiche tra uffici tecnici del Comune e tre parrocchie (Campiglio, Santallemura, Valenzatico) per trasformare in nuove aree gioco le loro pertinenze tramite una convenzione.

"Sono interventi, non solo in centro città, per disegnare una Quarrata più a misura di bambino dove grandi e piccini potranno avere a disposizione aree gioco divertenti, sicure e accessibili – commenta il Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti – da settembre renderemo disponibile l’area gioco del Moderno rinnovata e ampliata e nelle frazioni sia attraverso progetti interamente comunali sia in convenzione con le parrocchie". Daniela Gori