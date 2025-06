Parte il Cinema sotto le stelle . Riapre l’arena di Porta al Borgo

Per una porta che si chiude, quella del Cinema Roma di via Laudesi, c’è… un cancello che si apre, ed è quello che segna l’inizio della stagione cinematografica all’aperto all’arena cinema di Porta al Borgo (accesso da via delle Pentole, 4) a Pistoia. Data d’inizio, domani 27 giugno, venerdì, con proiezioni tutte le sere fino a settembre curate da Mabuse Cinema con la collaborazione del Comune di Pistoia. Inizio spettacoli alle 21.30, con biglietto d’ingresso a 6 euro (ridotto per under 14 e over 65 a 5 euro) e possibilità di sottoscrivere un abbonamento da dieci ingressi al costo di 45 euro, di cinque a 25 euro. Il calendario (di cui al momento sono note le proiezioni fino al 31 luglio) prevede poi una sezione "Cinema Revolution" con biglietto d’ingresso a prezzo di 3.50 euro, mentre le serate sotto l’insegna Pistoia Docufilm Festival, ovvero quelle tradizionalmente proposte dall’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia, sono a ingresso libero.

Qui di seguito proponiamo la carrellata di titoli che si succederanno di sera in sera: il premio Oscar "Anora" di Sean Baker (27 giugno), "Il ragazzo dai pantaloni rosa" di Margherita Ferri (28 giugno), "Follemente" di Paolo Genovese (29 giugno, replica il 20 luglio), "La trama fenicia" di Wes Anderson (30 giugno), "Un film Minecraft" di Jared Hess (1 luglio, replica il 15 luglio), "The Shrouds-Segreti sepolti" di David Cronenberg (2 luglio), "Berlinguer-La grande ambizione" di Andrea Segre (3 luglio), "Giurato numero 2" di Clint Eastwood (4 luglio), "Io sono ancora qui" di Walter Salles (5 luglio), "Diamanti" di Ferzan Ozpetek (6 luglio e 25 luglio), "Il rovescio della medaglia" di Desmond Nakano (7 luglio, ciclo Pistoia Docufilm Festival), "Lilo & Stitch" di Dean Fleischer Camp (8 luglio e 22 luglio), "Il maestro che promise il mare" di Patricia Font (9 luglio), "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini (10 luglio), "Conclave" di Edward Berger (11 luglio), "Vermiglio" di Maura Delpero (12 luglio), "A complete unknown" di James Mangold (13 luglio) e "Bella ciao-Song of rebellion", docufilm datato 2022 di Giulia Giapponesi (14 luglio, ciclo Pistoia Docufilm Festival). Si continua poi con "No other land" di Abraham, Ballal, Adra, Szor (16 luglio), "Fuori" di Mario Martone (17 luglio), "Emilia Pérez" di Jaques Audiard (18 luglio), "Napoli-New York" di Gabriele Salvatores (19 luglio), "Bandiere della pace" (21 luglio, Pistoia Docufilm Festival), "Il mio giardino persiano" di Moqadam e Sanaeeha (23 luglio), "Nonostante" di Valerio Mastandrea (24 luglio), "La stanza accanto" di Pedro Almodovar (26 luglio), "F1" di Joseph Kosinski (27 luglio), "La gazza ladra" di Robert Guédiguian (28 luglio), "Elio" di Molina, Shi e Sharafian (29 luglio), "Piccole cose come queste" di Tim Mielants (30 luglio), "A real pain" di Jesse Eisenberg (31 luglio).

l.m.