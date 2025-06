Estate a teatro sotto le stelle. Il programma

L’aia di Casa di Zela in via Nuova 48 a Caserana (Quarrata) questa estate si trasforma in spazio teatrale a cielo aperto, con i cinque spettacoli a ingresso libero della "Rassegna di teatro amatoriale Vivaldo Matteoni" tutti i venerdì alle ore 21,15.

Si comincia domani, venerdì 27 giugno, con la compagnia La loggetta, che rappresenterà "La moglie bella di Bruno Corbucci, regia di Perla Caramelli. Venerdì 4 luglio sarà la volta di "Una lettera di troppo", di Valerio di Piramo, messa in scena dalla Compagnia All in- Agorà, regia Marco Tognozzi. L’11 luglio arriva un libero adattamento del Giardino dei ciliegi di Cechov, ideato e diretto da Dean David Rosselli, con la compagnia No, grazie! Aps. Il 18 luglio l’associazione culturale Zona teatro libero propone "Da est a ovest", Liberamente tratto dal testo di Gianluca D’Agostino vincitore del 60° Premio Vallecorsi, con la regia di Enrico Melosi e Paolo Nesi. Infine l’ultimo appuntamento il 25 luglio sempre l’associazione Zona teatro libero porterà in scena "Amleto in salsa, piccante" di Aldo Nicolaj, regia ed elaborazione drammaturgica di Enrico Melosi.

L’organizzazione è a cura di Amici di Casa di Zela, con il coordinamento di Alessandro Rapezzi in collaborazione con l’associazione Zona teatro libero di Bottegone. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Quarrata e del contributo di Mutua Alta Toscana, Vannucci piante, Icona Studio, Uilt (Unione italiana libero teatro) e Lions club Quarrata Agliana e Pianura pistoiese. L’obiettivo di portare il teatro nell’aia è creare un luogo di incontro e di partecipazione per la comunità locale, coinvolgendo attori e spettatori del territorio pistoiese.