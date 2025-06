Commercialisti nell’area ex Tempesti: accordo con il Capitini

Anche una sede aglianese per Xpertia, aggregazione di commercialisti e consulenti del lavoro, con lunga esperienza e contatti a livello nazionale e internazionale. Xpertia è un progetto innovativo, nato da pochi mesi, che aggrega lo studio fiorentino Chiostri Conti Dani & partners, Simone Bonacchi di Quarrata (commercialista con studio in via Chiusa ad Agliana), Roberto Caramelli, nato alla Ferruccia di Agliana, con lunga esperienza professionale a Bologna, ai quali si aggiunge lo studio fiorentino Bettarini, per la consulenza del lavoro. Xpertia ha due sedi a Sesto Fiorentino, una a Firenze, una ad Agliana e una a Roma. La sede aglianese è nello studio di Simone Bonacchi che nel 2018 ha deciso di trasferirsi da Pistoia ad Agliana, in un edificio dell’area ex Tempesti, zona dove da tanti anni ci sono costruzioni rimaste incompiute e in degrado. Una scelta coraggiosa: quali sono state le motivazioni? "Lavoriamo molto con l’estero – spiega Bonacchi -, anche con multinazionali che hanno investito in Italia e nel settore del turismo. Credevamo che quest’area avrebbe avuto uno sviluppo e anche oggi ci aspettiamo che possa essere attrattiva per altri professioni". Anche Tommaso Conti (dello studio fiorentino Chiostri Conti Dani) crede nella potenzialità di quest’area. "Per noi conta molto la logistica e la volontà d’intercettare il distretto industriale pratese. La sede di Firenze a livello mondiale è importante, ma Firenze si sta svuotando della parte produttiva. In periferia ci sono realtà produttive e questa sede è molto accogliente". Per Roberto Caramelli questo nuovo progetto è anche un’opportunità per investire ad Agliana, luogo in cui è nato. "Dalla nascita del progetto – riferiscono -, abbiamo assunto sette persone e stiamo cercando altre figure. Stiamo collaborando con l’Università per tirocini formativi e abbiamo un accordo con l’istituto Capitini.

Piera Salvi