Piscina comunale. Nodo sulla riapertura

Il settore invernale della piscina comunale sarà aperto al pubblico o no quest’ anno? Mentre proseguono i lavori di ristrutturazione degli impianti sportivi a Montecatini, è questa la domanda che si fanno molti frequentatori dell’impianto. La risposta è attesa per domani, alle 12.30, in occasione della seduta della commissione consiliare attività sportive e sociale, prevista nelle sale del municipio. All’ordine del giorno è fissata l’audizione del legale rappresentante del Centro Nuoto Montecatini, attuale gestore dell’impianto, per parlare dell’esito della stagione estiva 2025 e della riapertura della piscina invernale. La convocazione è stata richiesta da alcuni esponenti della minoranza per fare il punto della situazione. La cooperativa, alcune settimane fa, ha avviato una causa di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune, con la conseguente richiesta di risarcimento del danno ipotizzato. Il settore invernale della piscina è stato chiuso nell’agosto dello scorso anno quando, poco dopo l’insediamento dell’attuale maggioranza, alcuni esponenti dell’opposizione sollevarono il problema relativo a una serie di interventi richiesti da una precedente relazione tecnica dello studio Lucchesi-Zambonini. Il documento sosteneva che le piscine invernali avevano bisogno del ripristino della piena sicurezza strutturale. Alla fine, l’intervento previsto è stato concluso la scorsa primavera. L’attività di gestione della cooperativa, che ufficialmente dovrebbe concludersi a gennaio, sembrerebbe essere arrivata al capolinea. Il Comune mostra sicurezza e garantisce che, adesso, il settore invernale della piscina è utilizzabile. "Non ci sono motivazioni affinché l’impianto rimanga chiuso – spiega l’amministrazione – e, quindi, una mancata ripresa dell’attività potrà avvenire soltanto in caso di una decisione del Centro Nuoto Montecatini. A gennaio, la cooperativa terminerà il rapporto in essere con il Comune".

Daniele Bernardini