Piscina comunale ’Frati’. Sopralluogo al cantiere: "Si procede a pieno regime"

I lavori alla piscina proseguono come da cronoprorgramma. Nei giorni scorsi, la sindaca Simona Barsotti, l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali e una delegazione dell’amministrazione hanno incontrato tecnici e ditta in un sopralluogo al cantiere per verificare l’avanzamento dell’intervento da 3 milioni e mezzo finanziati col Pnrr.

Nel dettaglio, sono state rimosse le travi del tetto e a breve si comincerà a lavorare alla copertura; nella parte esterna il lavoro procede sia per l’ampliamento degli spazi della piscina, sia ai corridoi e alle diverse rampe per l’accessibilità della struttura. All’interno, sono state sabbiate e sistemate le vasche e ora avanti con la pavimentazione.

"Rispetto alle settimane scorse il cantiere è avanzato e procede a pieno regime – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –; riteniamo offensive le parole del centrodestra nei confronti dei tecnici, professionisti seri che stanno lavorando per dare risposte alla comunità. I temi? Dobbiamo verificare con i tecnici e la ditta: a breve saremo più precisi".

A difendere l’operato dell’amministrazione è anche la sindaca Simona Barsotti. "Le strumentalizzazioni e gli allarmismi hanno fatto il loro tempo – le sue parole –; da edesso in poi vogliamo che parlino i fatti, i lavori che vanno avanti e che sono sotto gli occhi di tutti. Massarosa è ripartita e qualcuno dovrà farsene una ragione; la polemica della commissione pubblico spettacolo ad esempio è assolutamente un falso problema, non c’è necessità fino alla riapertura. Vogliamo condividere come abbiamo sempre fatto con i genitori e la comunità i diversi passaggi da qui alla riapertura".

Novità: in accordo con la ditta, il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, i sopralluoghi continueranno ogni 15 giorni per seguire l’avanzamento lavori e gestire tempestivamente eventuali criticità. Il prossimo sarà già la prossima settimana con la partecipazione di una delegazione ristretta di genitori, il gestore e ovviamente la ditta. "Massarosa avrà una piscina totalmente all’avanguardia totalmente ristrutturata e di richiamo a livello nazionale – chiude l’amministrazione –; i lavori sono in corso ed il cantiere operativo per arrivare prima possibile alla riapertura".