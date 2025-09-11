La parabola del leader
CronacaL’avventura di Antonio. In kayak lungo il fiume Po
11 set 2025
GAIA PARRINI
Cronaca
L’avventura di Antonio. In kayak lungo il fiume Po

Nigro, agente immobiliare viareggino, è partito dal Monviso verso Venezia "Opportunità per mettermi alla prova, stando solo per ore in mezzo alla natura" .

Antonio Nigro è in viaggio con il suo kayak lungo il Po verso la foce del fiume

di Gaia Parrini

È partito appena una settimana fa, immergendosi con il suo kayak nelle acque del Po, e, con, a bordo, tutto il necessario per attraversarlo e discenderlo fino a Venezia. È partito così, Antonio Nigro, agente immobiliare e assicuratore viareggino, con la passione, oltre che per il kayak, custodito al circolo Airone a Massaciuccoli, per la vela, e lo sport in generale, salutando la compagna e la figlia sulle sponde del fiume a Staffarda, raggiunto a piedi là dove il Po, dopo una quarantina di chilometri, diventa navigabile, e con la voglia, e anche il coraggio, di inoltrarsi per la prima volta in un viaggio di tale portata. "Due anni fa ho fatto tutto il cammino di Santiago a piedi, dalla Francia fino all’atlantico - racconta Nigro - E quest’anno volevo fare una cosa simile, ma con il kayak. Mi sono chiesto: “perché non fare un un fiume da dove nasce fino alla Foce?” E così ho pensato al Po, e l’ho studiato, con tutto il percorso, per mesi". Un percorso, e un viaggio, che, insieme alla difficoltà di governare delle acque osservate, analizzate e studiate, ma mai attraversate, in solitaria, e in solitudine, porta però con sé anche il senso della scoperta, di un mondo tutto naturale. "Mi piace molto viaggiare da solo - racconta Nigro - E, come una volta, fare viaggi lenti, anche a piedi, per gustare ogni modo insolito e ogni paese che attraverso, in un modo o nell’altro. È anche un’occasione per mettermi alla prova, stando tanto da solo: passo ore in mezzo al fiume fra gli argini, in mezzo alla natura, con gli aironi che volano da una parte all’altra e i pesci siluro che si muovono sotto il kayak". Un’avventura, quello di Nigro, che tra una città all’altra, nei momenti di pausa nei luoghi di ristori scovati ogni giorno, continua a portare avanti il suo lavoro in smarworking, affrontata con intraprendenza e decisione, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà che ha già dovuto fronteggiare: dalla perdita, in acqua, del cellulare, alla gestione delle rapide e dell’attraversamento degli sbarramenti, come quelli trovati alle porte di Torino e di Chivasso, fino al “salto” dei tappi che proteggono dall’acqua i due gavoni di poppa e di prua, risolto in maniera artigianale con l’utilizzo di sacchi della spazzatura ed elastici. "Le rapide sono impegnative, perché devi riuscire a tenere la canoa in posizione per non rovesciarti o non imbarcare acqua, ma sono anche divertenti, grazie alla pratica e alla manualità sviluppata" conclude Nigro, che conta, facendo 50 km giornalieri, nella sua avventura fatta di coraggio e sorprese, di raggiungere Venezia in due settimane.

© Riproduzione riservata

