Tra memoria e resistenza. Le iniziative di Anpi in ricordo del 16 settembre

Era il 16 settembre 1944, quando, all’altezza di piazza Santa Caterina da Siena a villa Rigutti, i partigiani della formazione Garosi si scontrarono, per l’ultima volta, contro i soldati nazisti. Fu l’ultima, di una serie di combattimenti, che portò, in quel sabato di, quasi, 81 anni fa, alla liberazione viareggina dal giogo nazifascista. Ed è proprio in ricordo di quel giorno che Anpi, già a partire da oggi, e dopo l’allestimento delle mostre dedicate alla strage di Sant’Anna, ha organizzato iniziative in occasione dell’anniversario della liberazione di Viareggio e di Torre del Lago. Sarà proprio quest’ultima a essere celebrata, oggi alle 10.30, con la deposizione di fiori e corone, al bassorilievo di Serafino Beconi al muro esterno della Chiesa di San Giuseppe. Le iniziative si sposteranno domani, alle 17.30, a Palazzo Paolina, con la proiezione del cortometraggio “Liberati amore mio“ di Elettra Abbati Giusti, ispirato all’eccidio di Figline di Prato, e con la presentazione del libro “Tu non sai le colline dove si è sparso il sangue“ a cura di Gianluca Fulvetti e Jonathan Pieri, alla presenza di Andrea Ventura e Filippo Gattai Tacchi.

Il giorno dell’anniversario della liberazione di Viareggio, alle 10.30, saranno posate, al monumento alla resistenza e alla pace, in Largo Risorgimento, fiori e corone, a seguito dei saluti istituzionali e l’intervento del presidente di Anpi Riccardo Bertini, Per spostarsi, alle 17.30, a Palazzo Paolina, per la consegna delle tessere ad honorem e per la conferenza di Stefano Bucciarelli “La Liberazione di Viareggio e le prime amministrazioni del dopoguerra“.

“Dazi, il costo del riarmo e le conseguense sul welfare“ sarà invece la conferenza di Alessandro Volpi, protagonista dell’incontro del 19 settembre, alle 21.15, nella sala della Croce Verde. Il programma continuerà, nella memoria, nel ricordo e nella testimonianza, il 22 settembre, nel capannone della C.r.e.a., alle 17.30, con la presentazione del libro di Chiara Nencioni “Vittoriosi al fin liberi siam. Rom e Sinti nella Resistenza Italiana“, il 26 settembre con l’incontro di Saulle Panza, alle 21.15, alla Croce Verde, “Premiato, separazione delle carriere die magistrati e decreto sicurezza“. Per concludersi, il 30 settembre, sempre alle 21.15 alla Croce Verde, con il recital di Elisabetta Salvatori “Scalpiccii sotto i platani“.