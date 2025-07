“Butteri tra storia e leggenda, ma rischiano di scomparire”

Firenze, 18 luglio 2025 – È un mestiere antico e pieno di fascino. Ma senza un ricambio generazionale, i butteri rischiano di scomparire. A tenere in piedi l’antica tradizione, una delle ultime aziende agricole dove si alleva la vacca maremmana come un tempo, è quella di Alberese, gestita da Ente Terre della Regione Toscana. Il capo buttero, Stefano Pavin, un’icona per i custodi delle mandrie, sta andando in pensione, e si cerca un giovane da avviare al lavoro. L’Ente Terre è a gestione pubblica; attualmente vi lavorano quattro butteri su un territorio di circa 4mila ettari. Ogni giorno, in tutte le stagioni, sono incaricati di occuparsi della mandria composta da tori e vacche maremmane. In più curano anche le loro cavalcature, nonché riproduzione e doma dei cavalli maremmani, selezionati nel tempo ed eccezionali in questo lavoro. Abilissimi a cavallo e nella gestione degli animali, i butteri sorvegliano e curano il bestiame come accade da generazioni, portano avanti un tipo di allevamento libero e proprio per questo molto faticoso da gestire. “La mattina – spiega Pavin – partiamo presto. Stiamo in sella fino a mezzogiorno e poi torniamo tre pomeriggi a settimana per altre mansioni”.

Il capo buttero, Stefano Pavin

Di butteri e attività di salvaguardia delle specie toscane svolta dall’Ente Terre Regionali, si parlerà lunedì 21 dalle 18 ad Alberese nella Villa Fattoria Granducale per il Festival Agrofutura, nato da un progetto di Qn La Nazione e il Resto del Carlino in stretta sinergia con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna per far incontrare varie realtà di un settore strategico.

Per il 21 in programma anche visite per conoscere la tenuta e il lavoro dei butteri (per prenotare inquadrare il QR Code qui accanto, fino a esaurimento posti). L’iniziativa si svolge il 21 luglio (16-16.30), con ritrovo al parcheggio degli uffici della Tenuta di Alberese in Strada del Mare 25, località Spergolaia. Sarà l’occasione per esplorare la tenuta, conoscere i suoi animali e vedere una dimostrazione di “sbrancamento” da parte dei butteri a cavallo. Sarà anche possibile visitare la selleria, luogo da cui quotidianamente partono i butteri.