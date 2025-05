"Professionista ossessionato da lei": Denisa, ipotesi rapimento e sevizie. Perché la madre è indagata

Prato, 22 maggio 2025 - Rapita, seviziata. "Le hanno spaccato i denti". Sulla sparizione di Maria Denisa Adas, trent'anni, si muove la procura di Prato. Che svolge indagini approfondite non solo a Prato, ma anche a Firenze e Roma, dove la ragazza vive. Accompagnatrice per uomini, la trentenne era provvisoriamente nella città toscana e viveva in un residence. Era arrivata lì da Roma, dove vive nel quartiere di Torpignattara. Che fine ha fatto Denisa? Dove si trova? L'ipotesi della procura, che procede in questa direzione, è che la ragazza sia stata vittima di un rapimento.