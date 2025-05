Denisa Maria, scomparsa a Prato da giorni. ‘Se mi trovano mi ammazzano’, la telefonata sentita da un testimone

Prato, 20 maggio 2025 – Scomparsa nel nulla, di Denisa Maria Adas, 30 anni di origini romene, si sono perse le tracce oramai da giorni. L’ultima ad avere un contatto con lei è stata la mamma che l’ha sentita in una lunga telefonata il 16 maggio intorno alle 23. Da quel momento in poi il buio.

La donna, abita a Roma con la madre, giovedì era arrivata a Prato per il suo lavoro di escort aveva pernottato in un residence in città, il Ferrucci, dove non era la prima volta che ci andava. Lo aveva prenotato sino a domenica. Ma Denisa Maria Adas temeva per la sua vita. Lo conferma un testimone che nel residence avrebbe sentito accidentalmente una sua telefonava dove Maria Denisa Adas avrebbe detto: “Se mi trovano mi ammazzano”. È quanto emerge dagli accertamenti in corso.

Dopo la denuncia di scomparsa fatta dalla madre a Roma il 16 maggio, nella camera a Prato è stato ritrovato parte del suo bagaglio, nella cortile della struttura c'e sempre posteggiata la sua 500 rossa.

Intanto è stato ricostruito che giovedì sera un cliente sarebbe andato via dal residence alle 20.45 ma Denisa avrebbe incontrato un’altra persona intorno alle 23,30. Quest’ultimo cliente deve essere ancora ascoltato ma è già stato identificato. Accertamenti anche su una chat usata dalla donna per tenere i contati con altre escort: non si esclude possa essere stata alterata clonandola.

Intanto la procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, sta coordinando le operazioni di ricerca e ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. Bisogna capire se Denisa si sia allontanata volontariamente o sia stata costretta a lasciare il residence con la forza. Il cliente delle 20,45 è già stato ascoltato dai magistrati, avrebbe dimostrato di possedere un alibi per quella notte.

L’auto non è mai stata toccata e i cellulari risultano spenti, particolare che ha subito insospettito la mamma in quanto Denisa li teneva sempre accesi e si sentiva con lei almeno due volte al giorno. Denisa lavorava in giro per l’Italia e la madre seguiva i suoi spostamenti anche con la geolocalizzazione. Denisa era stata nello stesso residence (dotato di telecamere, ma non sarebbero funzionanti) altre volte in passato. Gli investigatori stanno scandagliando le sue conoscenze e gli appuntamenti di lavoro fissati nel weekend a Prato. Tanti gli appelli delle amiche sui social: «È in pericolo, aiutateci a ritrovarla».