Giovane scomparsa da giovedì scorso

Sono ore di apprensione per la scomparsa da Prato di Denisa Maria Adas (foto), 30 anni di origine romene. La donna si trovava a Prato quando giovedì scorso ha fatto perdere le sue tracce. A sporgere denuncia, preoccupata, è stata la madre della donna che ha anche contattato l’associazione delle persone scomparse "Penelope". La madre ha sentito la figlia per l’ultima volta giovedì scorso intorno alle 23. Poi più nulla. Un comportamento che la donna non aveva mai avuto prima.

La Prefettura di Prato ha attivato da sabato sera il piano provinciale per le persone scomparse che coinvolge il volontariato e la protezione civile. Denisa Maria Adas ha occhi neri, capelli lunghi neri, è alta un metro e 55 e pesa circa 47 chili. Tra i segni particolari un tatuaggio molto esteso sulla spalla e il braccio destro e una scritta sulla spalla sinistra. Chiunque abbia sua notizie può contattare le forze dell’ordine al numero unico 112 oppure il comitato ricerca persone scomparse al 388/1894493.

Secondo quanto appreso Denisa vive a Roma con la madre. Nei giorni scorsi si era recata a Prato, non è stato chiarito a fare che cosa, e ha pernottato in un residence vicino al centro città. La sua auto, una Fiat 500 rossa, è stata trovata parcheggiata in un’area per la sosta vicina al residence. I due cellulari in uso alla donna risultano spenti e non sono individuabili, come se avesse tolto la geolocalizzazione. Le ricerche vanno avanti.