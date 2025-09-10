Prato, 10 settembre 2025 – Una macchina del fango ben oliata da tempo, ha innescato a Prato un vero e proprio terremoto politico dentro Fratelli d'Italia portando, a quello che ormai viene detto, il caso Cocci.

Uno dei manifesti di Tommaso Cocci (FdI) in città

I fatti: Tommaso Cocci, 34 anni, ex capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune a Prato, avvocato e sino ad ora candidato in pectore per Fratelli d’Italia alle Regionali del prossimo 12 e 13 ottobre, aveva denunciato nei mesi scorsi di essere stato vittima di un ricatto che si era materializzato sotto forma di numerose lettere anonime contenenti materiale privato e pesanti accuse a sfondo sessuale contro lo stesso Cocci.

Le missive, contenenti foto intime scattate durante presunti rapporti sessuali anche con minorenni e durante l'assunzione di stupefacenti, oltre a minacce e rivelazioni sul suo rapporto con la massoneria, lo invitano a lasciare la politica. Chi ha parlato dell’appartenenza di Cocci alla Loggia Sagittario conosceva bene l’avvocato-politico perché è andato a colpo sicuro smascherando la sua affiliazione alla loggia di via Lazzerini (anche con ruolo di segretario). Cocci, fin da subito, è sempre stato convinto che a orchestrare tutto siano stati altri esponenti del suo stesso partito. Cocci aveva iniziato a ricevere i plichi minatori già da fine 2024: lettere dello stesso tenore erano state poi inviate ai vertici di Fratelli d’Italia, a sindaci del pratese e al sottosegretario agli esteri Giogio Silli.

“Contro di me ci sono accuse anonime infami - aveva detto Cocci allo scoppio della bomba politica pratesei -. Da mesi sono oggetto di minacce e sapevo che prima o poi la questione sarebbe diventata di dominio pubblico. Sono forte e vado avanti. Qualcuno vuole impedire che io mi candidi”.

Il caso infatti è diventato di dominio pubblico dopo l’articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano sabato 30 agosto. Chi lo minaccia aveva anche diffuso una foto intima. "Quella foto purtroppo è vera. Ho fatto una sciocchezza, ma non mi faccio ricattare", aveva detto Cocci. "Io sono forte e vado avanti a testa alta. Ma dico a chi mi minaccia che gioca con la vita delle persone. Se al posto mio ci fosse stata una persona più debole questa avrebbe potuto anche togliersi la vita”.

Cocci, nelle settimane scorse aveva spiegato, che era stato lui stesso a rivolgersi alle forze dell’ordine: “Sono stati mesi di dolore, prostrazione e sofferenza psicologica. Ma sereno nella mia coscienza mi sono recato mesi fa alle autorità competenti e ho fatto denuncia. Sono certo che la verità emergerà in tutta la sua potenza. Voglio rivolgermi a chi ha orchestrato questa infamia: vi rendete conto che giocate con la vita delle persone. Io sono forte e so che sono nel giusto, ma altre persone al posto mio avrebbero potuto togliersi la vita, finendo nel gorgo di queste minacce”.

E alle prime ore di oggi, 10 settembre, due nomi del panorama politico toscano sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di essere gli autori delle missive al veleno: si tratta dell'ex consigliere di Fdi a Prato Claudio Belgiorno e di Andrea Poggianti, vicepresidente del Consiglio Comunale di Empoli, uscito nel febbraio 2024 dal partito di Fratelli d’Italia per divergenze con i vertici e ora capogruppo di “Centrodestra per Empoli”. Dall’inizio del 2025 Claudio Belgiorno è coinvolto in un’altra indagine della Procura di Prato, quella per il “caso” dei rimborsi spesa riferiti al periodo fra il gennaio 2021 e il marzo 2022, quando c’era ancora la giunta Biffoni.

Secondo quanto era emerso, il Comune aveva erogato rimborsi per poco meno di 35mila euro alla “Mi piace eventi srl”, società che organizza manifestazioni e che in quel periodo aveva un solo dipendente, lo stesso Belgiorno, per le sue assenze dal lavoro giustificate da impegni istituzionali (si arriva a 36mila euro complessivi con i rimborsi ad un’altra società per la quale lavorava il consigliere).

Non solo i rimborsi alla società sarebbero poco chiari. Sempre secondo quanto emerso, nell’agosto del 2021 Belgiorno avrebbe convocato 15 riunioni del gruppo consiliare a cui avrebbe partecipato solo lui. Un dato incongruo visto che in agosto, di solito, i lavori dei gruppi consiliari sono pressoché fermi. La scorsa estate il consigliere aveva confermato l’entità dei rimborsi erogati dal Comune nei mesi durante i quali lavorava per la “Mi piace eventi srl” (per un totale di 810 ore) e sottolineò che “tutto quanto percepito (dalla società che lo aveva assunto) è conforme alle ore svolte in quel periodo”, un’attività politica “sempre verificata e verificabile dal Comune di Prato”.

Il consigliere aveva ricordato anche di essere stato “il più presente” e che partecipava ai “lavori di due commissioni”. Era sicuro insomma di poter tracciare “in via documentale e testimoniale” tutta l’attività politica svolta in quei 15 mesi in cui era dipendente e che sarebbe alla base dei rimborsi erogati dal Comune. La vicenda è finita nel mirino della procura che ancora sta indagando.

Per quanto riguarda invece Andrea Poggianti, 35 anni, avvocato, è attualmente il Capogruppo del gruppo consiliare Centrodestra per Empoli nel comune di Empoli, componente presso la Commissione Consiliare I “Affari Generali con Funzioni di Controllo e Garanzia”, nonché componente presso la Commissione per l'aggiornamento e la formazione degli elenchi dei Giudici popolari, Consigliere presso la Commissione Consiliare IV “Bilancio, Finanze, Tributi, Personale e Organizzazione Generale, Sviluppo Economico”.

Eletto vice presidente del consiglio comunale di Empoli dal 6 luglio 2024. Tra le esperienze politiche è stato candidato sindaco di Empoli per la coalizione di Centrodestra nel 2019, e candidato sindaco di Empoli per la coalizione civica di Centrodestra (Centro Destra per Empoli e La Mia Empoli - Lista civica) nel 2024. Capogruppo e Consigliere comunale di Empoli dal 2016 ad oggi, prima in quota "Fratelli d'Italia" e dal 25 febbraio 2024 come "Centrodestra per Empoli".

Oggi, dopo mesi di indagini, la Procura di Prato diretta da Luca Tescaroli, ha iscritto nel registro degli indagati Belgiorno e Poggianti. Entrambi sono accusati di concorso continuato nella diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (revenge porn) e diffamazione.