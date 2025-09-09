Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Politica«Sansepolcro, Vannacci e i porci nella stanza», dura nota di Insieme Possiamo
9 set 2025
REDAZIONE POLITICA
«Sansepolcro, Vannacci e i porci nella stanza», dura nota di Insieme Possiamo

«Sansepolcro riceve ed omaggia personaggi che si divertono a farsi fotografare inneggiando alla Decima Mas, con lo sfondo del Gonfalone della nostra città»

Arezzo, 9 settembre 2025 –  «Sansepolcro, Vannacci ei porci nella stanza», dura nota di Insieme Possiamo

«Quando i porci scappano il contadino solitamente tenta di richiuderli nella stalla, non di portarseli

nella stanza migliore. Con tutto il rispetto per i porci ma è risaputo, anche il migliore maiale del

mondo emana un fetore assai sgradevole.

Da qualche giorno anche nella sala del Consiglio Comunale di Sansepolcro è entrato cattivo odore:

la nostra casa della Democrazia, si è infatti prestata per i selfie della banda di fascistelli del

cosiddetto "generale" già sospeso per lesione al principio di neutralità della Forza Armate e carenza

del senso di responsabilità.

Sansepolcro riceve ed omaggia personaggi che si divertono a farsi fotografare inneggiando alla

Decima Mas, con lo sfondo del Gonfalone della nostra città , decorato della medaglia d'argento al

valore militare per la lotta di Resistenza contro i nazifascisti attuata da cittadini e partigiani nella

Seconda Guerra.

Un vergognoso insulto che non è possibile tollerare.

Stanno ancora dalla parte sbagliata della storia che ricordano, con quella flottiglia che nulla di

patriottico ebbe, schierandosi subito dopo l'8 settembre 1944 al fianco dei nazisti in Italia,

macchiandosi di crimini efferati come torture, esecuzioni sommarie, rastrellamenti, furti e

sacchi.

Non ci stupisce – vista l'intolleranza abituale verso le differenze di genere, religiose, culturali di

questi elementi – che la loro sia una visione ribaltata dei valori sui quali è stata scritta la

Costituzione Italiana. Nel mondo al contrario va a finire che ci si ritrova con i porci nella stanza.

© Riproduzione riservata