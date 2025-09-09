La replica del partito democratico di Sansepolcro alle parole del gen. Vannacci

Arezzo, 9 settembre 2025 – La replica del partito democratico di Sansepolcro alle parole e alle provocazioni del gen. Vannacci

«Dopo la premiazione in piazza, il generale e i suoi sostenitori continuano a stupirci. Stavolta si fanno foto nella sala consiliare di Sansepolcro, città insignita della Medaglia d’argento al valor militare per la sua lotta contro nazisti e fascisti.

Eppure, proprio lì, si scherza con richiami alla Xª MAS, una formazione che la storia ricorda soprattutto per la collaborazione con i nazisti e per le stragi contro civili e partigiani. Un gesto che è un insulto alla memoria e alla nostra comunità.

Colpisce anche un altro aspetto: alle nostre osservazioni non risponde il Comune, non il sindaco, non la giunta. Risponde il generale al loro posto. Evidentemente preferiscono nascondersi dietro di lui, incapaci di entrare nel merito della questione.

E come sempre, di fronte a critiche serie e documentate, la risposta dei seguaci del generale non cambia mai: “rosicate”, “prurito”, “pomatine”… Una profondità di pensiero che si commenta da sola.

Noi continueremo a parlare di valori, memoria e rispetto.

Loro, evidentemente, continueranno a giocare con la storia.