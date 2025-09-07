Arezzo, 7 settembre 2025 – Toscana: Bonafè, blocco treni sulla Direttissima, Salvini intervenga “La delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti che obbliga i treni regionali veloci e Intercity a spostarsi sulla linea lenta in una parte del tratto della Direttissima Firenze Roma é un colpo durissimo per migliaia di viaggiatori della Toscana ed in particolare del Valdarno e Valdisieve. Ho presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere un intervento rapido e concreto del Ministro Salvini”: è quanto dichiara la vicepresidente dei deputati Pd Simona Bonafè che ha chiesto al governo di attivarsi per una deroga all'entrata in vigore della delibera, prevista per gennaio 2026, raccogliendo le sollecitazioni del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima all’incontro organizzato sul tema nella festa de l’Unità di Rignano sull’Arno. "L'Interrogazione propone inoltre di aprire subito un confronto con Regioni, sindaci e comitati dei pendolari. Il diritto alla mobilità quotidiana va garantito a tutti: lavoratori, studenti, visitatori; non si può sacrificare il trasporto interregionale che è spesso l'unico mezzo di trasporto efficace per intere comunità di aree interne. Le amministrazioni locali coinvolte hanno già sollecitato un tavolo di confronto permanente con le società ferroviarie. Il governo deve intervenire velocemente”: conclude.