Giustizia: Donzelli, avanti anche se stop da toghe politicizzate

Arezzo, 5 settembre 2025 – "Se c'e' qualche magistrato politicizzato che pensa

di fermarci, noi andiamo avanti e faremo la riforma della giustizia perché serva all'Italia". Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, oggi ad

Arezzo amargine della presentazione della lista del partito per

le prossime elezioni regionali in Toscana che e si terranno

il 12 e 13 ottobre. Il capolista sara' il consigliere regionale

uscente Gabriele Veneri. Entrando nei temi della sicurezza,

Donzelli ha rimarcato che "non e' normale che si abbia

paura a uscire di casa oa frequentare una stazione o una piazza

della citta'. Troppe volte i nostri sindaci sono lasciati da

soli. Il governo Meloni sta portando avanti i decreti sicurezza,

ma la sinistra quando si parla di decreti sicurezza impazzisce.

Noi vogliamo certamente criminalizzare chi delinque. Quello

che non vogliamo fare e' criminalizzare i ragazzi e leragazze

in divisa che ci difendono tutti i giorni. Basta con la sinistra

che, appena succede un problema, da' la colpa al poliziotto

o al carabiniere. Non esistera' piu', con il governo Meloni,