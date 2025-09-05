Giustizia: Donzelli, avanti anche se stop da toghe politicizzate

Arezzo, 5 settembre 2025 – "Se c'e' qualche magistrato politicizzato che pensa
di fermarci, noi andiamo avanti e faremo la riforma della giustizia perché serva all'Italia". Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, oggi ad
Arezzo amargine della presentazione della lista del partito per
le prossime elezioni regionali in Toscana che e si terranno
il 12 e 13 ottobre. Il capolista sara' il consigliere regionale
uscente Gabriele Veneri. Entrando nei temi della sicurezza,
Donzelli ha rimarcato che "non e' normale che si abbia
paura a uscire di casa oa frequentare una stazione o una piazza
della citta'. Troppe volte i nostri sindaci sono lasciati da
soli. Il governo Meloni sta portando avanti i decreti sicurezza,
ma la sinistra quando si parla di decreti sicurezza impazzisce.
Noi vogliamo certamente criminalizzare chi delinque. Quello
che non vogliamo fare e' criminalizzare i ragazzi e leragazze
in divisa che ci difendono tutti i giorni. Basta con la sinistra
che, appena succede un problema, da' la colpa al poliziotto
o al carabiniere. Non esistera' piu', con il governo Meloni,
che un poliziotto o un carabiniere corra per arrestare uno spacciatore e dopo quattro ore questo sia libero. Non può funzionare in questo modo e se c'e' qualche magistrato politicizzato che pensa di fermarci, noi andiamo avanti e faremo la riforma della giustizia perché serva all'Italia".