Livorno, 1 settembre 2025 – "Continueremo a essere testardamente unitari e parlare con tutti per costruire un futuro ancora migliore per i toscani. Insisteremo sulla strada unitaria perché crediamo che sia la strada più giusta per battere le destre. L'unità non ce la chiede il medico ma la nostra gente". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della sua visita alla Feste dell'Unità a Livorno, dove è stato organizzato un pranzo con volontari e militanti dem. Lo sguardo è alle prossime elezioni regionali, che si terranno il 12 e 13 ottobre.

Elly Schelin durante la visita alla Festa dell'Unità di Livorno

"Siamo felici che in questa campagna elettorale siamo riusciti a costruire sulla convergenza sui programmi una coalizione ancora più larga di quella che governa oggi in Toscana - ha aggiunto -. E' il frutto dello sforzo testardamente unitario del Pd regionale e anche della capacità di Eugenio Giani. Eravamo insieme ieri all'Elba per dare un segnale di prossimità, di ascolto a chi si è sentito meno ascoltato. Sarà una campagna elettorale all'insegna della vicinanza ai bisogni concreti della gente".

Schlein si è detta anche felice "che si sia allargata questa coalizione anche a forze che erano all'opposizione in questi cinque anni. Vuol dire che sui programmi si possono trovare le convergenze per fare le cose concrete che servono ai toscani".