Elly Schlein all’Elba, incontro con Giani e Fossi alla Festa dell’Unità

PoliticaElly Schlein all’Elba, incontro con Giani e Fossi alla Festa dell’Unità
31 ago 2025
REDAZIONE POLITICA
La segretaria nazionale del Pd è atterrata da sola all’aeroporto di Marina di Campo con il volo di linea da Milano delle 12,50

Marina di Campo, 31 agosto 2025 – Un paio di jeans e un trolley come una turista qualsiasi. La segretaria nazionale del PD Elly Schlein è atterrata da sola all’aeroporto di Marina di Campo con il volo di linea da Milano delle 12,50. Un salto in hotel nei pressi del capoluogo elbano e poi alle 19 il bagno di folla alla Festa dell’Unità. Appuntamento ai giardini di Carpani di Portoferraio alle ore 19. Con la leader nazionale dem interverranno anche il presidente uscente della Regione Toscana Eugenio Giani e il segretario del Pd regionale Emiliano Fossi. «Per noi è una giornata storica - ha commentato Massimo Scelza dal partito democratico elbano, in grande fermento per i preparativi - Non era mai successo che avessimo qui all’isola d’Elba un’iniziativa così importante. Non solo, erano più di 50 anni che un segretario nazionale non metteva piede sull’isola.  L’ultimo è stato Enrico Berlinguer nel 1978 e in veste privata.»

A sottolineare l’importanza del grande raduno in quel di Carpani anche gli imminenti arrivi dei deputati Pd Marco Simiani, Simona Bonafé e Laura Boldrini. Tutti a cena insieme alla grande festa dem elbana per celebrare il Giani bis, all’insegna del campo largo con i pentastellati. «L’Elba è una terra splendida e accogliente, conosciuta in tutto il mondo come meta turistica, ma i suoi cittadini non possono vivere soltanto di stagionalità - ha commentato Simiani - Trasporti inadeguati, sanità e scuola ridimensionate, mancanza di continuità territoriale: queste sono le sfide quotidiane degli elbani. È su queste battaglie che il Partito Democratico vuole impegnarsi con serietà e concretezza.»

Valerie Pizzera

