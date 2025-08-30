Arezzo, 30 agosto 2025 – L'avvocato di Bibbiena Manuela Ferri candidata al Consiglio regionale per Fratelli d’Italia Si completa la squadra di Fratelli d’Italia per la provincia di Arezzo in vista delle elezioni regionali toscane: l’avvocato Manuela Ferri è stata designata candidata al Consiglio regionale accanto agli altri nomi scelti dal partito per rappresentare il territorio. “La candidatura di Manuela Ferri – dichiara la senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale di Fratelli d’Italia – arricchisce la nostra squadra con una figura di altissimo profilo umano e professionale. Avvocato stimato, già componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo, primo presidente della Camera Civile della città, Ferri ha saputo unire alla competenza giuridica un forte impegno sociale, con l’esperienza nella Commissione Pari Opportunità del Comune di Bibbiena e la presidenza dell’Associazione “Come Noi Agaph”, a sostegno dei portatori di handicap. La sua passione civile e la sua vicinanza al territorio rappresentano un valore aggiunto fondamentale per Fratelli d’Italia. Sono certa che saprà affrontare con entusiasmo i grandi appuntamenti elettorali che ci attendono e le auguro buon lavoro in questa sfida decisiva”. “Ringrazio di cuore Fratelli d’Italia, il coordinamento regionale e la senatrice Petrucci per la fiducia – afferma l’avvocato Manuela Ferri –. Metterò a disposizione la mia esperienza e le mie energie per portare agli elettori un programma fatto di serietà, responsabilità e programmazione. Credo che la politica debba tornare ad essere ascolto e servizio, soprattutto in una regione come la Toscana dove troppo spesso le istituzioni sono apparse lontane dai cittadini. Per questo il mio impegno sarà quello di rappresentare le istanze reali del nostro territorio, valorizzandone le eccellenze e affrontandone con coraggio le criticità. Sono convinta che insieme, con Alessandro Tomasi presidente, potremo dare alla Toscana un governo del fare, vicino alle comunità e capace di rispondere davvero ai bisogni delle persone e delle famiglie”.