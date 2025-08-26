Verso le elezioni, le liste di Alleanza Verdi Sinistra: “Donne, sindaci e tanti giovani”. Doppio slot per Falchi e Noferi

Firenze, 26 agosto 2025 – “Le liste? Chiuse da mo’, mica siamo il Pd”, sghignazzano da Alleanza Verdi Sinistra. La satira al tempo del campo largo. Certo che il gruppo dirigente formato dal segretario regionale di Sinistra Italiana, Dario Danti, e il commissario di Europa verde Toscana, il deputato Filiberto Zaratti, varcheranno la soglia di via Forlanini oggi, per il primo tavolo programmatico del campo largo in vista delle regionali, coi compiti già fatti a casa.

“Liste plurali, impiegando le risorse migliori - fanno sapere da Avs -: giovani, donne, amministratori pronti a correre per dimostrare che la vera novità di queste elezioni sarà proprio la nostra formazione politica, per una Toscana rinnovata anche nella proposta politica: reddito di cittadinanza regionale, acqua e sanità pubblica, rinnovabili”.

Sei capolista a testa per Sinistra Italiana e Europa Verde, spulciando, in esclusiva, i nomi delle candidature. I collegi attenzionati? Firenze Centro e Pisa, più l’auspicio di un colpo grosso tra Lucca e Livorno. Avs punta a una rappresentanza allargata a tre consiglieri, cavalcando il trend elettorale delle ultime europee (6,79%). Sia nel collegio di Firenze Centro che nella Piana (1 e 3) il ticket è lo stesso: la consigliera uscente in quota Ev Silvia Noferi a braccetto con la “punta di diamante” di Si, il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi. Mentre l’ex coportavoce di Ev Toscana, Eros Tetti, correrà da quarto in lista su Firenze 1 e terzo sul collegio di Lucca, dato che il capolista lo farà l’ex assessore di Capannori in quota SI Francesco Cecchetti

Alla costola di Ecolò - in maggioranza a Palazzo Vecchio - è destinato il Mugello, con due candidature identitarie: l’“anima” di Ecolò Paolo Brunori e la consigliera fiesolana Marta Ghedina Brenna. Degni di menzione: a Siena il primo nome è quello di Serena Cocci, ex assessora di Colle Val d’Elsa, a Prato il tandem di SI con il consigliere di Montemurlo Alessio Laschi e Eleonora Cossu, ad Arezzo il consigliere comunale in quota Ev Francesco Romizi.

Sulla costa, a Pisa Avs tirerà la volata al sindaco di Caldi di Europa Verde Massimiliano Ghimenti e a Livorno i capolista saranno Diletta Fallani e il segretario provinciale barricadero di SI Marco Guercio.