Arezzo, 26 agosto 2025 – Fratelli d’Italia: Mirko Latorraca nuovo commissario del circolo “Gherardo Grandi” di Arezzo

Fratelli d’Italia annuncia la nomina di Mirko Latorraca a nuovo commissario del circolo “Gherardo Grandi” di Arezzo, su designazione del commissario provinciale, senatrice Simona Petrucci. Latorraca subentra a Roberto Cucciniello, che ha rassegnato le dimissioni per motivi professionali. “Desidero innanzitutto ringraziare di cuore Roberto Cucciniello per il lavoro svolto in questi mesi – dichiara la senatrice Simona Petrucci –. Con altrettanto entusiasmo annuncio l’arrivo di Mirko Latorraca, militante di lungo corso, con una storia politica e personale profondamente radicata in Fratelli d’Italia e nel territorio aretino. La sua passione e il suo attaccamento ai valori del partito rappresentano una garanzia di continuità e slancio per il futuro. A Mirko rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro, certa che saprà affrontare con determinazione i grandi appuntamenti elettorali che ci attendono nei prossimi mesi”. “Sono onorato per la fiducia che mi è stata accordata dal coordinamento regionale e dalla senatrice Petrucci – afferma Mirko Latorraca –. Per me è un grande orgoglio mettere a disposizione del circolo e del partito tutto l’entusiasmo e l’impegno di cui sono capace. Lavoreremo insieme, con spirito di squadra, per rafforzare Fratelli d’Italia sul territorio e per dare voce alle istanze dei cittadini. In particolare ci attende l’importante appuntamento delle regionali, dove sosterremo convintamente la candidatura di Alessandro Tomasi, che incarna al meglio i valori e la visione di futuro che vogliamo portare anche in Toscana”.