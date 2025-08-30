Patto per il Nord, sostegno alla scelta di Creti come sede per la stazione dell’Alta Velocità Medio Etruria

Arezzo, 30 agosto 2025 – Patto per il Nord, nuova formazione politica a carattere federalista e sindacato del territorio, esprime con convinzione il proprio sostegno alla scelta di CRETI come sede più idonea per la futura stazione dell’Alta Velocità Medio Etruria, ritenendola di gran lunga preferibile rispetto ad altre ipotesi, in particolare quella di Rigutino. Secondo il segretario provinciale Daniele Fanelli, questa soluzione garantisce equilibrio territoriale e sviluppo strategico per l’area vasta che abbraccia Toscana e Umbria, grazie a fattori fondamentali:

- la posizione baricentrica di CRETI, ideale per i collegamenti con Valdichiana, Casentino, Valdarno

e Siena;

- la disponibilità di una rete viaria già esistente e funzionale;

- un impatto ambientale sensibilmente ridotto rispetto ad altre alternative;

- concrete prospettive di crescita economica per tutto il quadrante nord della provincia di Arezzo.

“CRETI rappresenta una scelta lungimirante, efficace e realmente utile – dichiara Daniele Fanelli –.La sua posizione consente collegamenti più rapidi ed efficienti e getta basi solide per un riequilibrio

infrastrutturale capace di rafforzare la coesione territoriale.”

Patto per il Nord conferma inoltre la volontà di portare avanti un dialogo costruttivo con istituzioni e comunità locali, al fine di costruire un futuro più connesso, competitivo e sostenibile per

l’intera area vasta.