Arezzo, 29 agosto 2025 – A1, Lista civica "È ora!" per Tomasi presidente: "Sì a nuovo casello tra Arezzo e Valdarno, miglioramento viabilità è nostra priorità"

I sindaci Vagnoli (Bibbiena) e Romanelli (Monterchi) danno ok alla proposta del sindaco Tassini (Laterina Pergine) lanciata quest'oggi.

"La nostra Regione è stata fino ad oggi frenata dai no e il Valdarno ne paga complessivamente le conseguenze, è ora di dire sì agli interventi infrastrutturali e a tutte le opere che possono migliorare la vita a cittadini e imprese: siamo favorevoli alla creazione di un nuovo casello tra Arezzo e il Valdarno e ci impegniamo fin d'ora a discuterne con Autostrade". La lista civica "È ora!" per Tomasi presidente, tramite i due responsabili per la Provincia di Arezzo Filippo Vagnoli (sindaco di Bibbiena) e Alfredo Romanelli (sindaco di Monterchi), si esprime a favore della proposta del sindaco di Laterina Pergine Valdarno, Jacopo Tassini, di creare un nuovo casello sulla A1 tra i due già esistenti di Arezzo e Valdarno. "Un intervento utile – sottolineano i due sindaci a sostegno di Alessandro Tomasi – che deve far parte di un pacchetto di misure per un miglioramento complessivo della viabilità e dei trasporti nel Valdarno, sovraccarico di traffico ma anche indietro nei collegamenti interni".