Fausto Tenti, presentata l candidatura circoscrizionale alle elezioni regionali di ottobre per il Pci

ARezzo, 5 settembre 2025 – Fausto Tenti, presenta la candidatura circoscrizionale alle elezioni regionali di ottobre per il Pci: «Sono davvero onorato ed emozionato di aver ricevuto la richiesta – da parte del Partito Comunista Italiano della Toscana - di mettere il mio nome sotto le insegne dello storico e glorioso simbolo del P.C.I. - di berlingueriana memoria - per le elezioni regionali del 12/13 ottobre prossimi, che vedono come candidato Presidente il giovane Operatore Sociale Enrico Zanieri, Segretario della Federazione di Prato: mi metto volentieri a disposizione - con spirito di sacrificio e per quel che posso, nel mio piccolo – anche in qualità di iscritto al Movimento “Costituente Comunista”, associazione che ha come principale obiettivo quello di porre termine alla diaspora comunista in Italia, con la finalità di un suo ricompattamento in un unico partito.

Purtroppo, la normativa del “democratico” Giani che regola la raccolta firme per presentare le candidature è un’aggressione al pluralismo e rende arduo il compito delle forze non presenti in Consiglio Regionale: 10.000 firme in pochissimo tempo sono un’attentato alla democrazia rappresentativa...

Le priorità – in pillole - del P.C.I. toscano sono ovviamente il diritto al lavoro certo, dignitoso e sicuro, la sanità pubblica - accessibile ed universale, con il ritorno alle AUSL provinciali - la tutela dell’ambiente e del territorio, il diritto alla casa, all’istruzione ed al trasporto pubblici.

L’obiettivo che ci poniamo è una Toscana che torni ad una sanità pubblica e di qualità - per tutti e tutte - gratuita, accessibile, territoriale e diffusa; una Toscana che recuperi il vero senso della scuola pubblica e declini politiche abitative che possano garantire una casa a tutta la cittadinanza; una Toscana che inverta il processo di continua privatizzazione dei servizi pubblici locali, che sviluppi un capillare trasporto pubblico, che tuteli il territorio e l’ambiente – quindi la popolazione - dal dissesto idrogeologico, dalle frane e dalle alluvioni; una Toscana che attui politiche (pubbliche) di gestione del ciclo dei rifiuti virtuose - di vera economia circolare e raccolta differenziata spinta - senza basarsi su impiantistica pesante di smaltimento inutile, costosa e gravemente dannosa per la salute delle persone; una Toscana che ripubblicizzi – sul serio e finalmente – la gestione del servizio idrico integrato; infine vorremmo dar vita ad una “Toscana del lavoro”, anzi ad una “Toscana dei lavoratori e delle lavoratrici”.

Quanto sopra...con la speranza e l’auspicio di riportare la falce ed il martello in Consiglio Regionale, cercando di recuperare i voti dei lavoratori e delle lavoratrici che – delusi ed amareggiati dal centrosinistra – non votano più o votano la destra.

Arezzo, 4.9.2025

Fausto Tenti

candidato Consigliere Regionale Toscana per il P.C.I.