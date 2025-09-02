Arezzo, 2 settembre 2025 – Il 5 settembre Giovanni Donzelli ad Arezzo con i candidati di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale Venerdì 5 settembre, alle ore 9.30, davanti all’ospedale San Donato di Arezzo, si terrà un incontro pubblico con l’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione nazionale di Fratelli d’Italia. L’appuntamento sarà l’occasione per parlare delle prossime elezioni regionali, ribadire il sostegno convinto alla candidatura di Alessandro Tomasi a presidente della Regione Toscana e presentare la squadra dei candidati FdI al Consiglio regionale per la provincia di Arezzo: Lorenzo Allegrucci, Giovanna Carlettini, Laura Chieli, Manuela Ferri, Stefania Franceschini, Francesco Lucacci e Gabriele Veneri. “La presenza ad Arezzo di Giovanni Donzelli – sottolinea la senatrice di Fratelli d’Italia e commissario provinciale Simona Petrucci – è un segnale forte di unità e di radicamento. Davanti all’ospedale San Donato parleremo dei temi che toccano la vita quotidiana dei cittadini, a partire dalla sanità, che in Toscana ha pagato anni di gestione inefficace da parte della sinistra. Con Alessandro Tomasi e con una squadra di candidati di alto profilo, legati al territorio e rappresentativi delle nostre comunità, Fratelli d’Italia vuole restituire efficienza, serietà e responsabilità al governo regionale. Siamo convinti che questa sia l’occasione giusta per cambiare pagina e dare finalmente alla Toscana un governo all’altezza della sua storia e delle sue potenzialità”.