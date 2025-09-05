La foto non ritrae donne islamiche, ma una processione cristiana: Ceccardi cancella il post

Firenze, 5 settembre 2025 – L’europarlamentare Susanna Ceccardi ha cancellato un post dai suoi social network. Conteneva una foto che secondo Ceccardi indicava donne col burqa. Ritraeva in realtà un gruppo di fedeli durante la festa della Desolata, che si svolge a Canosa di Puglia. Per questo alla fine il tutto è stato rimosso.

Ceccardi si era scagliata contro una vicenda accaduta a Bologna. “A Bologna si festeggia la nascita del Profeta ma le donne islamiche devono restare a casa.

L’ordine è di non portare mogli, madri, figlie”, si leggeva nel post. Accompagnato appunto dalla foto, che in realtà era della Festa della Desolata. Si svolge il giorno prima di Pasqua e rievoca il dolore di Maria per la morte di Gesù. Una sfilata complessa, con tanti figuranti, un appuntamento antico, che si perde nella notte dei tempi. Un evento che è piuttosto conosciuto a livello internazionale. E che è comparso anche in alcuni film. Un errore grossolano, che non poteva rimanere online. Per questo alla fine c’è stata la rimozione.