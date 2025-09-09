Arezzo, 9 settembre 2025 – Lega Sansepolcro - Valtiberina, l’intervento

«Ormai non è più possibile essere stupiti dagli sproloqui del Pd, non solo a Sansepolcro. Nemmeno ci stupiamo più delle lezioni di democrazia impartite dalla sinistra al resto della politica. Ma la presa di posizione sulla manifestazione di Sabato, organizzata dalla Società Sbandieratori di Sansepolcro, è vergognosa. Si può obbiettare la differenza di vedute politiche, ma non si può negare che a Sansepolcro, grazie alla Lega fosse presente uno dei Parlamentari europei più votati in Italia, quindi una figura istituzionale. Non si può negare che la sala consiliare fosse piena di curiosi e simpatizzanti. Ritenere offensiva la presenza di un europarlamentare a Sansepolcro, oltraggia quindi parte della popolazione di Sansepolcro ed è un chiaro esempio di come i pesi e le misure del PD siano sgangherate. Poi dichiarare che Sbandieratori e Giochi di Bandiera siano "vittime", assieme ai bambini e alle loro insegnanti affermazione chiaramente volta a non inimicarsi una delle associazioni più blasonate di Sansepolcro,ambasciatrice nel mondo del nostro comune è quanto di più arrogante possa essere affermato, come del resto siamo da tempo abituati a sentire e leggere da certe aree politiche. Il Generale non è stato premiato, come erroneamente detto e scritto, ma ringraziato della sua presenza con un omaggio. Vannacci correttamente non ha proferito parola, ma ha solo ringraziato per l'invito e il pensiero. E la Lega di Sansepolcro ringrazia Vannacci per la Sua testimonianza e i tanti cittadini che sono stati presenti all'incontro su temi europei, a differenza dei veri candidati di sinistra, che presenziano a manifestazioni di vario genere, promettendo aiuti e finanziamenti a pioggia, oltre l'inatteso reddito di cittadinanza regionale, col chiaro intento di influenzare il voto. Ma in questi casi tutto è estremamente regolare.....se a farlo sono gli esponenti del PD

Sezione Lega Sansepolcro - Valtiberina