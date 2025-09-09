Sansepolcro, l'Amministrazione Comunale sull'incontro con Roberto Vannacci

Arezzo, 9 settembre 2025 – «La furia cieca del Pd», l'Amministrazione Comunale di Sansepolcro precisa la propria posizione in merito all'incontro con l’europarlamentare, Roberto Vannacci

«La scomposta e confusionaria nota emessa dal Pd in merito alla presenza dell’europarlamentare Roberto Vannacci sabato scorso a Sansepolcro è l’ennesima riprova di una forza politica che si proclama “Democratica” solo nel nome e che è lontana anni luce dalla semplice realtà delle cose. Il furbesco - da parte del Pd – tentativo di addossare all’amministrazione comunale presunte responsabilità, con tanto di utilizzo di termini totalmente fuori luogo come “forzatura inaccettabile”, “mancanza di rispetto nei confronti della città”, “offesa”, è inquietante e puramente strumentale.

Il Generale ed Europarlamentare Vannacci ha replicato sui suoi profili social, il Gruppo Sbandieratori ha anch’esso risposto con chiarezza alla nota del Pd.

Da parte nostra diciamo che il Comune di Sansepolcro si è comportato come sempre fatto nei confronti di ospiti istituzionali che giungono in città. Lo ha ricevuto a Palazzo delle Laudi come relatore di un’iniziativa pubblica organizzata dal suo partito, la Lega, secondo i più semplici canoni di buona creanza e di accoglienza riservati ad un’istituzione. Lo ha accompagnato all’evento dei Giochi di Bandiera. Nessun premio da parte nostra – ma del resto nemmeno da parte degli Sbandieratori che nel loro comunicato parlano di omaggio donato per la presenza come sempre avvenuto per altri esponenti istituzionali di spessore – nessuna mossa di carattere politico e/o elettorale. Anche perché Roberto Vannacci, europarlamentare più votato, è giunto a Sansepolcro per relazionare sullo stato di salute dell’Europa. Né il Comune, per quanto di sua competenza, ha tramite i sui canali presentato e promosso un’iniziativa che era esclusiva pertinenza di una forza politica, la Lega.

Non sappiamo se il bagno di folla che a Palazzo delle Laudi ha accolto l’europarlamentare Roberto Vannacci ha innervosito i dem. Sappiamo però che emettere un comunicato nei toni e nel contenuto di stampo ideologico usati dal Pd è quanto di più lontano dalla realtà, ulteriore conferma dello stato di salute deficitario di questo partito.