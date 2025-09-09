Arezzo, 9 settembre 2025 – Ceccarelli: “Non sarò candidato, ma sosterrò con convinzione il presidente Giani per rafforzare il progetto democratico e progressista della Toscana”

"Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che, dentro e fuori dal partito, in queste settimane mi hanno manifestato stima e incoraggiamento, chiedendomi di ripresentare la mia candidatura alle prossime elezioni regionali. In questi anni ho cercato di interpretare con serietà e passione le attese di chi mi ha dato fiducia, e di onorare ogni volta il mandato ricevuto. Esistono però regole statutarie e indirizzi interni che oggi, dopo tre legislature, mi hanno portato a considerare concluso il mio percorso ordinario come consigliere regionale e non fare inserire il mio nome tra le proposte del collegio di Arezzo da sottoporre all'approvazione della direzione regionale.”

Con queste parole il consigliere regionale del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli comunica la sua non

ricandidatura alle prossime elezioni regionali.

“E' una scelta che ho fatto con credenze e senza rimpianti, consapevole del lavoro importante svolto e del cammino per arrivare alla definizione delle candidature del quale non ho condiviso solo l'utilizzo del listino bloccato che toglie spazi ai territori.

Non finisce certo il mio impegno politico. Avverto ancora forte il consenso e l'affetto di tante persone, e credo di poter essere ancora utile al mio territorio, al Partito Democratico e alla coalizione. Per questo mi metto a disposizione, con tutta l'esperienza maturata in questi anni, per sostenere la candidatura del presidente Eugenio Giani e contribuire al buon esito di questa campagna elettorale, che sarà breve ma intensa.