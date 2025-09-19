SmooD, fine della musica: dopo due anni chiude il locale di Ceparana

Ceparana, 19 settembre 2025 – Chiudere un locale... per il troppo successo! Una vera anomalia nel mondo d’oggi dove le attività, soprattutto quelle legate a musica e ristorazione, aprono e chiudono in un batter d’occhio, oppure abbandonano dopo decenni per una crisi derivata dalle eccessive spese. Ma lo SmooD - Sign music desk di Ceparana, che abbassa le sue serrande definitivamente, lo fa all’apice della positività. Aperto ad aprile del 2023, si era ritagliato in breve tempo, fino al giugno scorso, uno spazio importante tra i locali al top in Italia per la musica dal vivo.

La famiglia Angeletti – ovvero Riccardo e la moglie Caterina – aveva ‘inserito’ lo SmooD, nell’area della loro principale attività, ovvero quello della Dalbi elettronica, che si occupa di cablaggi e assemblaggio schede, in particolare in ambito militare. “Alcuni nostri committenti non amavano questa promiscuità – dichiara Riccardo Angeletti – . Le due sezioni erano ovviamente molto ben definite, non era possibile ci fosse interazione fra esse, però l’acquisizione di una commessa importante in questi mesi, ci ha posti davanti ad una scelta. E considerato anche le energie spese nel weekend per allestire gli eventi, con la pressione interna del responsabile commerciale... ovvero mio figlio Mattia (il fratello Marco, ex Spezia calcio, è portiere titolare dello Struga Trim Lum, primo in classifica nella massima serie macedone, ndr), siamo giunti in questi giorni a questa dolorosa decisione”. Ha il magone quando ci parla, perché la sua era davvero una creatura di successo.

Nata quasi per gioco da un’idea di Max Marcolini, aveva poi accolto alla direzione artistica Stefano Ricci. Oltre 70 le band, in particolare tribute da tutta Italia, che si sono esibite (alcune in più occasioni), nel locale di via Vecchia. Spesso sold out (220 persone), con una media di circa 170 ad evento a pagamento (tutti serenamente seduti ad un tavolino), sono numeri eccezionali in un mondo dove sono quasi scomparsi i luoghi che propongono note live. Tutto merito di una struttura professionale con quasi 15mila watt di impianto audio (con fonico Italo Lombardo), un palco 6 metri per 4 in una superficie complessiva di 450 metri quadrati, oltre a impianto luci (con Claudio Piva), sicurezza e una quindicina di persone nello staff. Sono già decine gli attestati di stima e affetto giunti dai musicisti alla famiglia Angeletti (titolare anche della Teknosign, che offre strumentazione audio per concerti di alto livello e non solo), così come centinaia i messaggi arrivati dai clienti. E Riccardo e Caterina, che nel 2013 e 2014 avevano anche organizzato il Teknosign Music Contest, promettono: “Qualcosa di estemporaneo, con il marchio SmooD, potrà ancora riapparire...”.