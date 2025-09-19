Il prof Barbero visita il Museo tecnico navale

Una visita di piacere che, complice un video diventato subito virale, è destinata a diventare uno splendido video di promozione. Stiamo parlando della visita di Alessandro Barbero, storico e scrittore nonchè “star“ del Festival della Mente di Sarzana, che nei giorni scorsi si è concesso una visita al Museo tecnico navale della Marina. Barbero, molto affascinato dall’allestimento, ha poi concentrato la sua soddisfazione in un video pubblicato ieri sui propri social dalla Marina militare. "Credo che quando uno sente parlare del Museo tecnico navale non può avere la minima idea dei tesori che ci troverebbe dentro se ci venisse – ha esordito Barbero –. Credo di aver visto di rado un museo che è in grado di offrire delle cose così diverse e quindi di insegnarti delle cose e di farti anche provare piacere, diciamo così, in modi diversi".

Per Barbero "c’è il piacere di riscoprire la storia delle tecnologie ,che non sono soltanto le tecnologie belliche. Certo ci sono i cannoni, i siluri, ma ci sono le infinite complesse tecnologie che da Marconi in poi hanno segnato lo sviluppo della scienza umana, non certo solo nel campo militare. E poi ci sono degli episodi che, per carità, forse è giusto non insegnarli più ai bambini come succedeva a noi, che già da bambini imparavamo di Luigi Rizzo e di Premuda, o di Duran de la Penne. È giusto rimettere questo passato anche in un contesto storico, è giusto sperare che la nostra Marina Militare d’ora in poi, come ha sempre fatto ormai da tanto tempo, sia una forza di pace piuttosto che di guerra. Però quegli episodi fanno comunque parte della nostra storia. Ritrovare quelle storie, quei mezzi: anche quella è un’emozione". Il professore è rimasto abbagliato dalla bellezza della Sala delle Polene, una "sorpresa incredibile, vedi bellezza pura trasformata in arte. Lo shock estetico è straordinario. Non c’è bisogno di essere appassionati di storia militare o della Marina, qui dentro si trovano motivi per riflettere".

mat.mar.