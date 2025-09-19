Una discarica sul Magra. Nei guai 13 imprenditori dopo la maxi operazione della guardia costiera

Resti di imbarcazioni nascosti tra la vegetazione oppure coperti da teloni per oscurarne la vista, olio esausto sversato direttamente in acqua e allacci abusivi. Un quadro niente male quello scoperto dall’intenso lavoro portato a termine dalla Capitaneria di Porto della Spezia. Un’indagine lunga durata dieci mesi che si è concentrata nell’area del Parco di Montemarcello Magra Vara e, risalendo, anche in altre zone sempre inserite nella zona protetta dell’ente ambientale.

Al termine dell’operazione coordinata dal procuratore della Repubblica Enrica Gabetta sono stati denunciati 13 imprenditori, titolari di attività che hanno sede sulle sponde del fiume Magra. Per loro si profila il reato di scarichi abusivi, depositi incontrollati di rifiuti anche pericolosi, occupazione abusiva di aree demaniali, combustione illecita di rifiuti e inquinamento ambientale. L’indagine condotta dal personale via acqua, ispezioni nelle varie darsene e rimessaggi si è avvalsa anche del prezioso contributo aereo degli elicotteri del nucleo Guardia Costiera di Sarzana rappresentata dal luogotenente Salvatore Rotundo e dall’utilizzo dei droni. Insomma un lungo lavoro di ricerca quello diretto dal contrammiraglio Alberto Battaglini comandante della Capitaneria di Porto della Spezia supportato dal capitano Michele Rossano. Le indagini, ancora nella fase preliminare , riguardano i titolari di dieci rimessaggi e cantieri navali, 1 campeggio e 1 depositi di prodotti petroliferi nei territori di Ameglia, Lerici, Bolano, Sarzana. L’operazione è chiamata “Net Valley 1“ potrebbe però non essersi del tutto completata. Per il momento sono stati accertati e contestati 20 illeciti tra penali e amministrativi. Quest’ultimi di importo compreso tra 59 mila e 249 mila euro. Nei confronti dei titolari l’ipotesi di reato è il deposito incontrollato di rifiuti, senza che fosse stata adottata alcuna misura per prevenire l’inquinamento oltre al pericolo e il danno creato dall’immissione nel terreno delle sostanze liquide nocive in alcuni casi ancora presenti all’interno di motori, barattoli di vernici o barili di oli combustibili e lubrificanti. Le indagini del sottosuolo e delle acque di scarico sono stato condotte con la collaborazione dell’Arpal. IAlla maggior parte delle imprese contestata la totale assenza di titoli autorizzativi in materia ambientale. Sono stati sequestri 20.418 metri quadri di aree demaniali fluviali, con la restituzione alla Regione Liguria di circa 13mila metri quadri di aree occupate abusivamente da oltre vent’anni e teatro di gravi reati ambientali"

Massimo Merluzzi