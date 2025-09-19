Lo spezzino Montella al comando del Palinuro. L’Accademia navale parla lericino con Tarabotto

Spezzini, popolo di marinai e navigatori. Un detto che trova piena conferma nelle ultimi avvicendamenti in seno al naviglio e alle strutture della Marina Militare. Dal 9 settembre, lo spezzino Gianluca Montella, capitano di fregata di 42 anni, è il nuovo comandante di Nave Palinuro, nave scuola della Marina militare impiegata per l’addestramento degli allievi sottufficiali, di base alla Maddalena ma gestita dalla Prima divisione navale di stanza alla Spezia. Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso dell’ultima campagna della nave, che nelle scorse settimane ha toccato Alicante, le isole Baleari – dove l’equipaggio ha partecipato all’82° ricorrenza dell’affondamento della Corazzata Roma – e la Sardegna, prima di fare ritorno a Livorno e poi alla Spezia per essere oggetto di lavori di manutenzione. Montella succede al capitano di fregata Francesco Giangarrà.

Anche l’Accademia Navale di Livorno – ente di formazione universitaria militare che si occupa della formazione tecnica e della preparazione militare degli allievi ufficiali – parla spezzino, o meglio lericino. Alberto Tarabotto, 52 anni originario del borgo marinaro del golfo, è il nuovo comandante dell’Accademia; succede all’ammiraglio di divisione Lorenzano Di Renzo, chiamato allo Stato maggiore della Marina a Roma, a dirigere il reparto Affari Generali. Ufficiale sommergibilista, tra gli incarichi di comando precedenti all’incarico odierno figurano la guida del pattugliatore Vega, del sommergibile Scirè e della fregata Bergamini, seguiti dal comando della Quarta Divisione Navale di stanza ad Augusta.Un incarico prestigioso che conferma, semmai ce ne fosse bisogno, la secolare tradizione marinara lericina.

Matteo Marcello