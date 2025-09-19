Allarme per un anziano fungaiolo . Grave dopo il volo nella scarpata

I funghi sono la moda del momento. Passata l’estate e la voglia di spiaggia l’attenzione si concentra sulla collina alla ricerca delle prelibatezze che, grazie alla pioggia dei giorni scorsi e al ritorno del sole, stanno crescendo in tantissime località. Ma attenzione agli inconventienti. Purtroppo ancora una volta si è fatto male nella zona dei Casoni di Suvero un uomo di Riccò del Golfo che è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Martino di Genova. L’uomo di 79 anni residente a Riccò del Golfo dalla prima ricostruzione fornita ai soccorritori è scivolato mentre stava cercando i funghi finendo in un canalone. Per fortuna altri fungaioli si sono accorti della situazione di pericolo e hanno lanciato immediatamente la richiesta di intervento. In aiuto dell’uomo sono arrivati gli operatori del Soccorso alpino e speleologico della Liguria, vigili del fuoco, personale sanitario del 118 e la Pubblica assistenza locale. L’uomo ha rimediato un trauma cranico e vari traumi alla schiena. Dopo essere stato stabilizzato e posizionato su barella è stato trasportato dai soccorritori sulla strada dove lo stava attendendo l’elisoccorso Grifo. Il personale ha provveduto a stabilizzarlo nuovamente prima di caricarlo a bordo e traspoortarlo al San Martino di Genova. Non ha perso conoscenza anche se le suecondizioni sono piuttosto serie. Un altro incidente ha visto coinvolto un cercatore di funghi allungando un elenco che, in pochi giorni, ha visto già diversi interventi di soccorso sia nello spezzino che in Lunigiana dove purtroppo ha perso la vita un pensionato di Aulla.

