Raduni cosplay ai giardini. Torna ’La Spezia Fantasy’. E di notte la parata horror

La mitica DeLorean Dmc-12, identica a quella del film Ritorno al Futuro, sarà la regina indiscussa della quarta edizione di ‘La Spezia Fantasy’. Torna l’attesissimo appuntamento con il festival dedicato al mondo del fumetto, del gioco e della fantasia, che nelle giornate di domani e domenica trasformerà le vie del centro in un vero e proprio regno della fantasia. A fare da madrina dell’evento sarà la sirena Zareïya Mermaid. Non mancheranno ospiti speciali come Cosmonaut, l’illustratore Michele Benevento, lo youtuber e scrittore Lo Scribacchino e l’esperto di storie e collezioni Mammamelocompri, Lorenzo Palloni e Sara Angiolini. Corso Cavour, via del Prione, via Mazzini, via Diaz e i giardini pubblici saranno animati da circa 100 stand, spettacoli, laboratori, tornei e raduni cosplay, in un’atmosfera magica che coinvolgerà famiglie, appassionati e curiosi. ‘La Spezia Fantasy’ aprirà le sue porte domani alle 11 e proseguirà fino alla mezzanotte. Il dopo cena sarà un tripudio di luci e intrattenimento con l’attesa ‘Notte Bianca’. Per l’occasione si terrà una parata horror formata da 60 animatori mascherati da zombie. Il Festival proseguirà nella giornata di domenica dalle 10 fino alle 19. Nel corso della kermesse, Sunspace ospiterà la mostra di Diabolik col disegnatore Riccardo Nunziati, Ivo de Palma con il suo mirabolante doppiaggio e molte altre presentazioni di artisti.

Nel frattempo all’Urban Center sarà possibile visitare una mostra interattiva di Retrogame a cura del negozio Arcadia. Mentre al Pin i visitatori troveranno nella giornata di domani Figucon, scambio e vendita di figurine, card, album e tanto altro, mentre domenica Magic The Gathering, tornei e premi. Ai giardini, i visitatori troveranno Star Wars, GhostBusters, Lego, il Curry di KurunoKurama, i Divulgatori Ludici di AleaGames, laboratori, spettacoli, interventi e la gara di Cosplay. "Sport in piazza, La Spezia Fantasy e Spetialis: tre appuntamenti che confermano l’attenzione dell’amministrazione alla promozione della città", ha detto l’assessore al Commercio Alberto Giarelli. "Si tratta di un evento consolidato che continua a crescere. La sua forza è la capacità di conciliare cultura pop, intrattenimento e territorio", hanno commentato Caterina Beato e Roberto Martini di Confcommercio. Un’altra novità sarà il mercatino del riuso per i più piccoli. "Chi si recherà all’info point potrà ottenere dei gettoni. Ogni gioco che verrà venduto corrisponderà a un quantitativo di gettoni che poi saranno convertibili in voucher da spendere in alcune attività del centro città" ha spiegato Gianluca Geraci dell’associazione InEdita. Un’altra grande novità sarà la caccia al tesoro fantasy ‘L’isola del Tesoro’ che si svolgerà tra le sale del Castello San Giorgio domani dalle 15 alle 19. Mentre domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 al Parco delle Clarisse andranno in scena giochi di ruolo e laboratori creativi. Il programma è consultabile sul sito www.laspeziafantasy.it.

I.V.