Questi sei paesi dell'Umbria sono da visitare e testimoniano che la regione è un gioiello

Perugia, 18 settembre 2025 - Una regione che ha sempre più estimatori. E che negli ultimi anni è diventata ancora di più il buen retiro di tanti vip internazionali. L'Umbria offre non solo testimonianze storiche mozzafiato, ma anche paesaggi da sogno e un'enogastronomia riconosciuta tra le migliori d'Italia. Una regione tutta da visitare. Con alcuni paesi davvero da non perdere, tra i tanti che costellano le campagne e le dolci colline. Impossibile nominarli tutti, abbiamo fatto una prima selezione dei luoghi da non perdere per un weekend all'insegna della lentezza e del relax. Con la promessa ai lettori che torneremo a parlare di altri paesi di questa splendida regione.