Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Cosa Fare
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 17 anniAggressione fabbricaMuore nel boscoViolenza sessuale GubbioCosti elezioniCarla Cappelli
Acquista il giornale
Cosa FareQuesti sei paesi dell'Umbria sono da visitare e testimoniano che la regione è un gioiello
18 set 2025
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Questi sei paesi dell'Umbria sono da visitare e testimoniano che la regione è un gioiello

2

Rasiglia, una piccola Venezia dai canali incantati

3

La Scarzuola, nel comune di Montegabbione, sulle tracce di San Francesco

4

Postignano, la frazione del comune di Sellano è incantata

5

Narni, un luogo incredibile tra storia e leggenda

6

Panicale, paese incantato con radici nel Medioevo

7

Acquasparta, luogo di cultura e simbolo del Rinascimento

  1. Home
  2. Cosa Fare
  3. Questi sei paesi dell'Umbria sono da visitare e testimoniano che la regione è un gioiello

Questi sei paesi dell'Umbria sono da visitare e testimoniano che la regione è un gioiello

Da Rasiglia, definita "La piccola Venezia", passando per Scarzuola, fino a Narni: ecco dove andare per un weekend perfetto, tra natura incontaminata, ritmi lenti e eccellenze enogastronomiche, tutte con ingredienti a km zero, Un tour che esalta le bellezze del centro Italia

Una veduta dall'alto del paese di Narni, luogo tra storia e leggenda, uno dei borghi umbri da visitare assolutamente

Perugia, 18 settembre 2025 - Una regione che ha sempre più estimatori. E che negli ultimi anni è diventata ancora di più il buen retiro di tanti vip internazionali. L'Umbria offre non solo testimonianze storiche mozzafiato, ma anche paesaggi da sogno e un'enogastronomia riconosciuta tra le migliori d'Italia. Una regione tutta da visitare. Con alcuni paesi davvero da non perdere, tra i tanti che costellano le campagne e le dolci colline. Impossibile nominarli tutti, abbiamo fatto una prima selezione dei luoghi da non perdere per un weekend all'insegna della lentezza e del relax. Con la promessa ai lettori che torneremo a parlare di altri paesi di questa splendida regione. 

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Sette paesi toscani perfetti per una gita d'autunno: ecco dove andare
Articolo
Le pizzerie toscane che sono tra le top 100 del mondo: singolari le loro specialità
Articolo
Le undici migliori gelaterie in Toscana: l'estate e una classifica le incoronano

© Riproduzione riservata