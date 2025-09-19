Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Cronaca
CronacaCorruzione e appalti pubblici, blitz della Finanza: arresti e misure cautelari
19 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Corruzione e appalti pubblici, blitz della Finanza: arresti e misure cautelari

Ai domiciliari un dipendente della Provincia di Perugia, uno del Consorzio di bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia (Siena) e un imprenditore, altri tre indagati fra cui un geometra

Corruzione e appalti pubblici, blitz della Finanza: arresti e misure cautelari
Per approfondire:

Perugia, 19 settembre 2025 – Tre arresti e altri due indagati nell’indagine della Procura di Perugia per corruzione negli appalti pubblici. Questa mattina la Guardia di finanza perugina ha eseguito le cinque misure cautelari: agli arresti domiciliari due funzionari pubblici (un dipendente della Provincia di Perugia e uno del Consorzio di bonifica senese della Val di Chiana Romana e Val di Paglia) e un uomo residente a Chiusi, amministratore di una srl con sede a Città della Pieve.

gdf
Le riprese con la telecamere nascosta eseguite dalla Finanza durante l'indagine

Le altre misure cautelari riguardano l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per un geometra residente a Ficulle (Terni) e l’interdizione temporanea a contrattare con la pubblica amministrazione nei confronti del titolare di una ditta individuale con sede a Perugia.

IN AGGIORNAMENTO

