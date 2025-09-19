Corruzione e appalti pubblici, blitz della Finanza: arresti e misure cautelari

Perugia, 19 settembre 2025 – Tre arresti e altri due indagati nell’indagine della Procura di Perugia per corruzione negli appalti pubblici. Questa mattina la Guardia di finanza perugina ha eseguito le cinque misure cautelari: agli arresti domiciliari due funzionari pubblici (un dipendente della Provincia di Perugia e uno del Consorzio di bonifica senese della Val di Chiana Romana e Val di Paglia) e un uomo residente a Chiusi, amministratore di una srl con sede a Città della Pieve.

Le riprese con la telecamere nascosta eseguite dalla Finanza durante l'indagine

Le altre misure cautelari riguardano l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per un geometra residente a Ficulle (Terni) e l’interdizione temporanea a contrattare con la pubblica amministrazione nei confronti del titolare di una ditta individuale con sede a Perugia.

IN AGGIORNAMENTO