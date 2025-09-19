Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
CronacaPaura all’Elba, si accascia mentre guida con il figlio accanto. Rianimato sulla strada
19 set 2025
VALERIE PIZZERA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Paura all’Elba, si accascia mentre guida con il figlio accanto. Rianimato sulla strada

Paura all’Elba, si accascia mentre guida con il figlio accanto. Rianimato sulla strada

Accade sull’impervia strada del Volterraio, non lontano dal bivio per Bagnaia. Intervento di altri automobilisti e del 118 con l’automedica. L’uomo è stato poi trasferito con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Grosseto

La coda che si è formata sul Volterraio nei momenti del malore dell'uomo (Immagine dal gruppo Facebook Isola d'Elba vacanze, info, foto, curiosità)

La coda che si è formata sul Volterraio nei momenti del malore dell'uomo (Immagine dal gruppo Facebook Isola d'Elba vacanze, info, foto, curiosità)

Per approfondire:

Portoferraio,19 settembre 2025 – Stava rientrando a casa in auto con il figlio adolescente ma improvvisamente si è accasciato sul volante. É accaduto intorno alle 17 di questo pomeriggio (19 settembre) lungo la strada del Volterraio (Sp32) in prossimità del bivio per Bagnaia.

Protagonista un portoferraiese di 59 anni residente a Rio con la famiglia. L'uomo è andato in arresto cardiaco perdendo il controllo del mezzo lungo una strada piuttosto impegnativa, nota per i suoi stretti tornanti affacciati nel vuoto, che da Portoferraio conduce a Rio.

Fortunatamente l'auto ha sbandato verso l'interno della carreggiata fermandosi di traverso, ed è stato il conducente del veicolo che sopraggiungeva nella direzione opposta a prestare i primi soccorsi. L’uomo é stato disteso sulla carreggiata e gli è stato praticato un primo massaggio cardiaco.

Una ragazza che si trovava in fila, grazie al corso per bagnino, è stata in grado di praticargli le operazioni di rianimazione cardio polmonare (RCP). Mentre il battito ha ripreso a funzionare, è giunta anche l'auto medica della Croce Verde da Portoferraio che ha praticato le operazioni di rianimazione con il defibrillatore. L’uomo è stato poi intubato e trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 all'ospedale di Grosseto. Il traffico è rimasto a lungo bloccato e si sono create delle lunghe code. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata