Paura all’Elba, si accascia mentre guida con il figlio accanto. Rianimato sulla strada

Portoferraio,19 settembre 2025 – Stava rientrando a casa in auto con il figlio adolescente ma improvvisamente si è accasciato sul volante. É accaduto intorno alle 17 di questo pomeriggio (19 settembre) lungo la strada del Volterraio (Sp32) in prossimità del bivio per Bagnaia.

Protagonista un portoferraiese di 59 anni residente a Rio con la famiglia. L'uomo è andato in arresto cardiaco perdendo il controllo del mezzo lungo una strada piuttosto impegnativa, nota per i suoi stretti tornanti affacciati nel vuoto, che da Portoferraio conduce a Rio.

Fortunatamente l'auto ha sbandato verso l'interno della carreggiata fermandosi di traverso, ed è stato il conducente del veicolo che sopraggiungeva nella direzione opposta a prestare i primi soccorsi. L’uomo é stato disteso sulla carreggiata e gli è stato praticato un primo massaggio cardiaco.

Una ragazza che si trovava in fila, grazie al corso per bagnino, è stata in grado di praticargli le operazioni di rianimazione cardio polmonare (RCP). Mentre il battito ha ripreso a funzionare, è giunta anche l'auto medica della Croce Verde da Portoferraio che ha praticato le operazioni di rianimazione con il defibrillatore. L’uomo è stato poi intubato e trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 all'ospedale di Grosseto. Il traffico è rimasto a lungo bloccato e si sono create delle lunghe code.