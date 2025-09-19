Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Cronaca
Cronaca
19 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Arezzo, 19 settembre 2025 –  Il Libro su Piero ottiene un importante riconoscimento

Un prestigioso riconoscimento, che coinvolge direttamente anche Sansepolcro. La scrittrice Paola Pozzolo è stata insignita del “Premio letterario Città di Mestre 2025” con il suo romanzo “Guado .

"Una bella notizia" commenta l'assessore Francesca Mercati "che ci piace sottolineare perché omaggia la qualità del libro e rappresenta nel contempo un importante veicolo promozionale per Sansepolcro e il suo patrimonio. Veicolare cultura è da sempre nostro obiettivo e se in giro per l'Italia necessitano riconoscimenti di qualità lavori e testi che parlano di noi è motivo di grande orgoglio. Congratulazioni a Paola per il suo ennesimo successo e per la sua attività futura, contando di averla di nuovo fra noi per presentare altri libri che trattano la storia, l'arte e la cultura che ci appartengono”.

